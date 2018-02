Sfaturi utile despre igiena somnului. Cele 12 reguli pentru a avea un somn odihnitor

1. Culca-te in fiecare seara la aceeasi ora. Stiu ca este cam dificil sa tineti cont de acest sfat, mai ales in weekend. Dar incercati sa pastrati un echilibru intre ora de somn si cea la care va treziti, pentru ca acest lucru va va antrena corpul si va va fi mai usor sa mergeti sa dormiti la aceeasi ora.



2. Pastreaza-ti patul doar pentru somn. Daca folosesti patul doar pentru somn, acest loc va actiona ca un semnal pentru corpul tau ca este timpul sa dormi. Dar daca alegi, de exemplu, sa lucrezi in pat, acest lucru te va face sa fii mai agitata si plina de energie cand vine vremea de dormit.

3. Stai departe de Netflix. Chiar daca te relaxeaza sa te uiti la seriale inainte sa adormi, acest lucru iti va impiedica creierul sa produca melatonina si iti va fi mai greu sa adormi. Este recomandat sa stam departe de orice tip de ecrane cu o ora inainte sa dormim.

4. Fii activ in timpul zilei. Sa faci exercitii in timpul zilei te va ajuta sa fii in forma, dar te va face sa fii si mai obosit. Este recomandat sa ai un antrenament moderat ziua, insa nu il incepe cu minim 4 ore inainte sa mergi la somn.

5. Fii atent la ce mananci sau bei noaptea. Cafeina ne face sa fim mai plini de energie, dar putini stiu ca si alcoolul are acelasi efect. Incearca sa limitezi consumul de lichide inainte sa mergi la somn, astfel nu te vei trezi in timpul noptii pentru a merge la toaleta.



6. Pastreaza o temeperatura scazuta in camera. O temperatura scazuta te va ajuta sa simti nevoia sa dormi. Pastreaza o astfel de temperatura in camera tocmai pentru a avea acest efect asupra ta.

7. Stinge lumina. Inchide lumina cand vrei sa dormi – asta te va ajuta cu siguranta. Este bine cunoscut faptul ca lumina naturala sau cea artificiala nu favorizeaza somnul, ci ne face sa ne trezim.

8. Asculta muzica. Inainte sa dormiacest lucru te va relaxa si te va face sa adormi imediat. Foloseste castile telefonului si asculta cateva melodii relaxante inainte sa te pui in pat.

9. Renunta la somnul din timpul zilei. Chiar daca esti epuizat in timpul zilei, nu incerca sa adormi pentru a te odihni, deoarece acest lucru te va face sa nu mai adormi noaptea. Daca nu poti renunta definitiv la somnul din timpul zilei incearca sa dormi maximum 30 de minute.

10. Stabileste o rutina a somnului. Daca faci un lucru inainte de somn acesta va functiona ca un semnal pentru corpul tau ca e timpul sa dormi. De exemplu poti sa citesti o carte sau sa faci un dus inainte de somn – aceste lucruri te vor ajuta sa iti creezi aceasta rutina a somnului.

11. Tine ceasul la distanta. Daca te uiti la ceas si incepi sa calculezi cate ore de somn ai pana trebuie sa te trezesti te va stresa si nu iti va permite sa te relaxezi pentrua avea un somn odihnitor si a da randament a doua zi. Tine ceasul la distanta si nu mai face calcule.

12. Mergi la somn cand esti cu adevarat obosi. Incearca sa te culci doar cand iti este somn, nu doar atunci cand esti putin obosit, pentru ca daca nu iti este cu adevarat somn si doar stai in pat cu ochii deschisi uitandu-te pe pereti te vei frustra ca nu poti adormi. Ulterior, aceasta frustrare poate duce la o stare de insatisfactie si chiar la insomnie, iar tu vei incepe sa asociezi patul cu aceasta stare

Este important sa incerci sa aplici aceste sfaturi pentru a-ti crea propria igiena de somn – asa vei constata o schimbare in bine cu privire la calitatea somnului tau si nu vei mai suferi de insomnie.