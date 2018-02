Sforaitul, o problema serioasa in cuplu. 5 pasi sa scapi de el

Mai mult de jumatate din adulti sforaie din cand in cand. Din acest procent, jumatate sunt sforaitori de profesie, care isi dispera partenerii de viata tinandu-i trezi pana tarziu, in noapte, indiferent de pozitia pe care o adopta in timpul somnului.

De fapt, cand auzim pe cineva sforaind, inseamna ca aerul nu intra si nu iese normal, liber, pe caile respiratorii, producand vibratii.

Profilul sforaitorului suna cam asa: barbat, aproximativ 40 de ani sau mai in varsta.

Este adevarat ca sforaitul este mult mai des intalnit in randul barbatilor decat in cel al femeilor, insa femeile care au ajuns la menopauza incep si ele sa sforaie – nu se stie din ce cauza.

Intre 20 si 50% dintre persoanele care sforaie au insuficienta respiratorie, care, de multe ori, poate fi atat de grava, incat cel care sforaie se opreste din respirat pret de 10 secunde sau chiar mai mult, de mai multe ori pe noapte. Conform specialistilor, insuficienta respiratorie poate fi declarata ca diagnostic atunci cand o persoana prezinta mai mult de 30 de episoade de apnee intr-un somn de aproximativ 7 ore.

