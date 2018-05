Sharon Stone a suferit un accident vascular cerebral. "Am avut şanse de 5% să supravieţuiesc"

Sharon a povestit cum a trebuit să învețe din nou să meargă, să vorbească și să scrie în urmă acestei întâmplări nefericite, scrie elle.ro.

Citeşte şi Ovidiu Zară, accident cerebral. Jurnalistul a fost dus la spital

Sharon Stone a făcut aceste mărturisiri în contextul discuției despre un documentar emoționant despre hemoragia la creier care a atins-o, ea însăși trecând printr-o experiență asemănătoare.

"In 2001, am avut un atac și o hemoragie la creier care a durat 9 zile care mi-au schimbat viața pentru totdeauna. Am avut o șansă de 5% să supraviețuiesc", a dezvăluit Sharon Stone.

Actrița a povestit că și-a pierdut aproape toate funcțiile pe partea stânga și că i-au trebuit ani de zile că să învețe din nou lucruri uzuale precum cititul, scrisul sau vorbitul.

„Nu mi-am putut scrie numele pentru aproape 3 ani. Nu îmi puteam folosi brațul, așa că a trebuit să învăț să citesc și să scriu din nou. A trebuit să învăț să vorbesc din nou".

Sharon a mărturisit că rolul episodic din Law & Order din 2010 a ajutat la grăbirea recuperării sale, având în vedere că își pierduse memoria fotografică și că a trebuit să învețe din nou să își interpreteze replicile.