Şi-a aşteptat stăpânul timp de 4 luni în fata spitalului. Ce s-a întâmplat cu câinele când bărbatul a murit

Omul strazii a fost injunghiat in timpul unei altercatii si dus cu ambulanta la cel mai apropiat centru medical. Din nefericire,barbatul fara adapost nu a supravietuit si a murit la scurt timp dupa ce medicii i-au acordat primul ajutor. Conform directorului spitalului, ambulanta in care s-a aflat cersetorul a fost urmarita de cainele barbatului. Patrupedul nu a incercat sa intre in incinta spitalului, ci a asteptat rabdator la intrare, in speranta ca stapanul sau se va intoarce.

Cristine Sardella, de profesie avocat, a fost profund impresionata de situatia cainelui si de relatia dintre patruped si stapanul sau. Femeia a declarat pentru un ziar local ca animalul a asteptat rabdator in fata receptiei timp de patru luni. Desi personalul medical au incercat sa ii gaseasca o noua casa si o familiei care sa il adopte, cainele nu s-a putut obisnui cu un nou camin. Patrupedul a reusit de fiecare data sa se intoarca in fata spitalului, in speranta ca isi va revedea stapanul.

Recent, medicii i-au gasit o noua casa la o distanta de 5 kilometri de spital. Cu toate acestea, cainele revine mereu in fata usii de la intrare si il asteapta pe cel alaturi de care a invatat pentru prima oara ce inseamna "acasa".