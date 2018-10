Şi-a lipit dinţi de zombie de Halloween, dar după petrecere a avut un şoc. "Nu mai fac niciodată"

Machiajul s-a şters fără probleme, dar dinţii de zombie n-au vrut să iasă sub nicio formă, scrie stirileprotv.ro.

Femeia a stat toată noaptea cu proteza şi cu dureri, până când un dentist i-a îndepărtat dinţii falşi milimetru cu milimetru.

Anna şi-a lipit dantura de zombie de trei dolari direct de dinţii adevăraţi şi susţine că a folosit un adeziv temporar, aşa cum scria pe ambalaj. O incomodau puţin, dar s-a dus la petrecere, iar când s-a întors acasă a realizat că nu-i poate scoate.

"Am încercat până la 2:00 dimineaţa. Nici nu se mişcau. Am luat un patent şi am tăiat vârful."

Femeia avea deja dureri şi se întreba dacă să se ducă la urgenţă. În cele din urmă a găsit un cabinet stomatologic deschis non-stop.

"Cu un fierăstrău, a zis că îi scoate pe bucăţi şi nu m-a putut anestezia, de teamă să nu-mi scoată dinţii mei. Aşa că a desfăcut şi tras, iar eu am scâncit ca un bebeluş."

Operaţiunea a fost migăloasă pentru medic şi dureroasă pentru pacient. Stomatologul nu recomandă folosirea acestui gen de produse.

Indiferent ce costum va avea anul viitor la petrecerea de Halloween, Anna ştie sigur un lucru: "Nu mai fac asta niciodată. Nu mai pun niciodată aşa ceva în gură".