"Şi-a şters tot istoricul de pe internet şi îşi ţine telefonul mereu cu el. Se dă cu after-shave, cred că are o aventură la serviciu"

Bănuiala că are pe cineva la muncă a devenit tot mai evidentă. Mai ales după o petrecere la muncă. În plus, atunci când a vrut să se uite în calculatorul său a descoperit ceva incredibil.

„Eu am 49 de ani, iar el 51. Suntem căsătoriți de 25 de ani, dar cred că se întâmplă ceva între el și o femeie de la muncă. Am fost la el la birou de Crăciun și o femeie se tot uita la el și făcea glumea la adresa lui. L-am întrebat despre ea și el mi-a spus: „Este o persoană drăguță, dar atât". S-a întâmplat la fel și la o petrecere de acum o săptămână. Când l-am întrebat în legătură cu asta, s-a enervat și mi-a spus că i-am stricat seara, dar am senzația că se întâmplă ceva.

Și-a șters tot istoricul de pe internet și își ține telefonul mereu cu el. Se dă cu after-shave, are grijă să se tundă des și să își facă tratamente faciale", a scris femeia specialistului de la The Sun.