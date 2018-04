Silvana Rîciu, în lacrimi după moartea unei celebre cântăreţe de muzică populară. "Această femeie m-a îngrijit pe patul de spital.."

Viorica Batan, cantareata de muzica populara si fosta asistenta medicala la Spitalul Sfantul Ioan, s-a stins chiar in ziua de Florii, la doar 67 de ani, scrie wowbiz.ro. Conform surselor din lumea muzicala, ea ar fi murit la Spitalul Bagdasar unde era internata. Viorica se lupta cu o boala nemiloasa de cativa ani buni. De cand a aflat, Silvana Riciu, e in lacrimi! Cantareata plange si-si aminteste cum Viorica a ingrijit-o pe patul de spital, si cum ulterior o invita in emisiunile sale muzicale.

"Am plans cand am aflat ca a murit, desi noi doua nu am fost prietene, nu eram apropiate. Dar a facut pentru mine ceva ce nu voi uita niciodata intr-un moment in care aveam mare nevoie. Femeia aceasta m-a ingrijit cand eram in spital, operata in 2011. Ea impreuna cu baiatul ei de suflet, Alexandru, asistent si el la Spitalul Sfantul Ioan, au venit sa aiba grija de mine in fiecare zi, sa ma ridice si sa ma puna in pat, sa-mi aduca mancare, sa-mi porneasca si opreasca din ora in ora aerul conditionat in zilele alea toride de vara. Nici nu ma puteam ridica singura din pat. Aveam niste dureri groaznice. Ei doi mi-au oferit o adevarata lectie de viata, o lectie de bunatate despre cum sa-ti ajuti aproapele. A fost in emisiunile mele cand era bine, sanatoasa, de nenumarate ori, in anii trecuti si o voi pastra mereu in amintire ca pe un om cu o bunatate fara seaman. Oamenii cu suflet bun sunt foarte rari din pacate. Dumnezeu sa aiba grija de ea acolo Sus, asa cum si ea a avut grija aici pe pamant de atatia oameni. Ea pe toti i-a ajutat, saraca...Asta inseamna sa faci fapte bune, sa lasi o urma in sufletele celor pe care "ii intalnesti" in "trecerea" asta prin viata... Drum lin catre Dumnezeu, om bun!", a declarat Silvana Riciu.