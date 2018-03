SILVANA RÎCIU şi-a dezminţit propria moarte: "Dacă, prin absurd, copiii mei citeau pe facebook că am făcut comoţie cerebrală?"

“Nu e de glumă ce mi s-a întâmplat. Nu știu ce om ar putea împrăștia o asemenea informație eronată ca să bage în panică atâția oameni, atâția fani, dar mai ales familia. Dacă, prin absurd, copiii mei citeau pe facebook în momentul respectiv și vedeau că mama lor a murit?! Numai un om bolnav la cap ar putea face așa ceva. Eram pe bicicletă, făceam mișcare când au început să sune telefoanele fără încetare. Am zis că răspund după ce termin, dar pentru că sunau atât de insistent și se auzea că primesc și mesaje am zis să răspund. Aveam zeci de apeluri și mesaje, nu exagerez, zeci erau. Nu înțelegeam ce s-a întâmplat de mă sună toată lumea. Te ia panica, te gândești că ceva nu e bine. Am răspuns, era o prietenă care plângea în hohote, țipa, nu exagerez. M-a întrebat dacă sunt bine, dacă am pățit ceva. Am zis că da… Și apoi mi-a povestit că a citit o știre, pe internet, îi apărea pe o pagină de facebook, cu titlul “Silvana Riciu a murit. A făcut comoție cerebrală”. Inițial m-a luat râsul, apoi când mi-am dat seama… m-am speriat și m-am înfuriat. Mă gândeam dacă aveam filmări în ziua respectivă și nu puteam răspunde la telefon deloc? Ce se întâmpla? Lumea chiar credea că am murit. Vă dați seama dacă vedeau copiii mei o asemenea știre. Păi Andrada (n.r.- fiica ei de 9 ani) mă sună de câteva ori pe zi și dacă nu pot să răspund mă suna și de 30 de ori doar să îi răspund, să știe că sunt bine. Nu se poate așa ceva”, a declarat cântăreața de muzică populară pentru wowbiz.ro.