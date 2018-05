Simona Halep a vorbit deschis despre operaţia de micşorare a sânilor. "Greutatea lor mă incomoda..." FOTO

"Când am făcut-o, am făcut-o pentru tenis. Poate faptul că am făcut-o a fost important pentru unde am ajuns astăzi. Însă nu simt că m-am sacrificat fiind aici sau jucând tenis, pentru că îmi place cu adevărat acest sport şi niciodată nu îmi este greu să mă antrenez", a comentat Simona, potrivit digisport.ro.

"Greutatea sânilor mă incomoda. Îmi afectau reacţiile rapide pe teren şi îmi afectau jocul. Nu îmi plăceau nici în viata de zi cu zi şi aş fi recurs la operaţie chiar dacă nu eram sportivă", a declarat Halep, cu 8 ani în urmă.

La Roland Garros, cea mai bună jucătoare din lume va avea două prime tururi relativ uşoare, cel puţin pe hârtie. Constănţeanca va juca în prima rundă contra lui Alison Riske, pentru ca învingătoarea din această partidă să evolueze, în manşa secundă, contra câştigătoarei disputei Taylor Townsend - Myrtle Georges.

În turul trei, Halep poate da peste Kristina Mladenovic, în timp ce în optimi ar putea juca împotriva Soranei Cîrstea. Pe sfertul Simonei se mai găsesc Angelique Kerber, Kiki Bertens, într-o formă deosebită pe zgură şi Caroline Garcia. În semifinalele competiţiei, Halep ar putea da peste Garbine Muguruza sau peste Karolina Pliskova.

România mai are alte patru reprezentate pe tabloul principal. Ana Bogdan va da piept cu cehoaica de 18 ani, Marketa Vondrousova. Irina Begu va lupta pentru calificare cu Ana Karolina Schmiedlova, în timp ce Mihaela Buzărnescu va juca împotriva Vaniei King, sportivă din afara top 1000 WTA. Cea mai grea misiune o are Sorana Cîrstea, care trebuie să treacă de Daria Gavrilova. Pe tabloul masculin, Marius Copil îl va avea adversar pe italianul Marco Cecchinato. Dacă va câştiga, românul s-ar putea întâlni cu Nick Kyrgios.