Simona Halep a vorbit despre fotbal la Miami: O urmăresc pe Barcelona, dar e greu să stai să te uiţi 90 de minute la un meci

Simona Halep, revenită în competiţie în urmă cu două săptămâni, la Indian Wells, unde a fost învinsă în semifinale de japoneza Naomi Osaka, cea care a câştigat în final trofeu, a precizat că se simte "bine" şi "nu are probleme sau disconfort".



"Acesta este cel mai important lucru. Am jucat bine la Indian Wells. Au fost momente grele, însă acum m-am întors", a spus reprezentanta ţării noastre, care va debuta joi la turneul de la Miami, împotriva franţuzoaicei Oceane Dodin.



"M-am antrenat din greu în aceste zile şi mă voi pregăti şi astăzi (miercuri). Mă simt pregătită să încep turneul. Va fi o competiţie foarte dificilă, cu siguranţă. Este un turneu important şi, din acest motiv, fiecare meci va fi greu. Însă mă aflu aici pentru a da tot ce am mai bun şi a încerca să câştig fiecare partidă pe care o voi disputa", a asigurat Halep.



Chestionată în legătură cu preferinţele sale fotbalistice, Simona Halep a dezvăluit că urmăreşte evoluţiile echipei FC Barcelona, deoarece fratele ei este un fan al clubului catalan. Însă, chiar dacă îi "place" fotbalul, consideră că este "greu să urmăreşti un meci timp de 90 de minute".