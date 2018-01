Simona Halep: Am rezistat cu Bouchard, dar mă gândesc dacă voi mai risca şi de acum înainte

"Am alergat mult (n.r. cu Eugenie Bouchard), am tras de mine şi cel mai important e că am rezistat. În ultimele două zile nu prea m-am antrenat, am stat cu gheaţă la picior, am făcut tratament, momentan a fost ok. Am avut dureri, dar nu m-am gândit la ele.



Este o entorsă de gleznă destul de urâtă. Ligamentul este întins, dar nu e rupt. Data trecută, la Roma, am avut un ligament rupt. Acum am scăpat, însă nu e nimic sigur. Voi vedea ce va fi, de pe o zi pe alta. Azi am riscat pentru că am vrut neapărat să joc, însă mă voi gândi dacă o voi mai face. Bineînţeles, în funcţie de dureri. Eu sper totuşi să fiu din ce în ce mai bine", a declarat Simona Halep, într-un interviu pentru Adevărul.