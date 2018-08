Simona Halep, ANUNŢ DUREROS de ULTIM MOMENT. "Îmi pare rău pentru fani!"

Simona Halep a motivat decizia prin oboseala acumulată în ultimele două săptămâni, când a câștigat turneul de la Montreal și a jucat finala la Cincinnati.

Simona Halep, locul I WTA de 42 de săptămâni. Mihaela Buzărnescu se menţine pe poziţia 20

"Îmi pare foarte rău să anunț că nu voi juca la New Haven. Chiar îmi doream să joc. Îmi pare rău pentru fani, am văzut că și-au cumpărat multe bilete pentru a mă vedea jucând. Am nevoie de odihnă, am jucat foarte multe meciuri în ultimele săptămâni și e greu. Toate cele bune și ne vedem la anul", a fost mesajul transmis de Simona Halep.

Astfel, Simona Halep va reveni pe teren la US Open, al patrulea turneu de Mare Șlem al anului, care începe pe 29 august.