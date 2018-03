Simona Halep, aşa cum n-ai văzut-o NICIODATĂ. Cum a fost surprinsă după eliminarea de la Miami FOTO

Simona Halep a preferat sa mai ramana cateva zile in SUA pentru a se relaxa alaturi de echipa sa. In imaginile publicate pe contul de Instagram, sportiva apare facand sporturi nautice. Extrem de zambitoare, Simona Halep a lasat in urma rezultatul mai slab de la Miami si s-a dat cu un sky-jet.

Surpriză de proporţii pentru Simona Halep. Anunţ neaşteptat

Simona Halep tocmai a anuntat ca nu va mai juca tenis pentru aproape 30 de zile, avand nevoie de o pauza dupa programul incarcat din primele trei luni ale anului. Revenirea sa este asteptata la Fed Cup, in confruntarea cu Elvetia de pe 22 si 23 aprilie.