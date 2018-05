SIMONA HALEP - CAROLINE GARCIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT: Halep îşi apără fotoliul de lider mondial la Roma

SIMONA HALEP - CAROLINE GARCIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT: Duelul dintre Halep, favorita 1, și Garcia, favorita 7, este primul pe zgură dintre cele jucătoare, care s-au duelat doar pe hard. Halep conduce cu 3-1 la general (un meci a avut loc în 2016, iar celelalte – anul trecut).

UPDATE 19:38 Halep - Garcia se va juca la Roma după confruntarea Nishikori - Djokovic, care tocmai a început. În consecinţă, disputa numărului unu mondial va începe după ora 21:00.

UPDATE 18:40 Simona Halep şi Caroline Garcia s-au pregătt, în această după-amiază, alături de "hitting partners" puţin peste jumătate de ora, în vederea meciului din această seară (în direct pe Digi Sport 1). Hitting partnerul Simonei a fost un italian, în timp ce Caroline a fost consiliată de pe teren de tatăl ei, Louis Paul Garcia.

Simona Halep a pierdut o singură dată în fața franțuzoaicei, în finala din 2017 de la Beijing, meci la finalul căruia a devenit însă, în premieră, numărul 1 WTA. A doua zi după finală, pe 9 octombrie, a urcat, oficial, pe prima treaptă mondială.

Victoria i-a făcut bine Carolinei, care s-a calificat la Turneul Campioanelor, acolo unde cele două s-au reîntâlnit. Românca și-a luat revanșa, scor 6-4, 6-2.

SIMONA HALEP - CAROLINE GARCIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT: Garcia, locul 7 mondial, a ajuns în această fază după ce a învins-o în două seturi, scor 6-1, 7-6, pe campioana de la US Open, americanca Sloane Stephens. La scurt timp după victoria contra sportivei de peste ocean, sportiva din Hexagon a prefaţat confruntarea de azi, cu numărul unu mondial.

"Mă aştept la o mare bătălie. E mereu o provocare să joc împotriva Simonei. Pot învăţa enorm din această dispută. Fie că voi pierde, fie că voi câştiga, voi încerca să dau 100%. Voi încerca să aduc ceva nou faţă de ultima noastră dispută, de la Singapore. Nu mă interesează foarte mult clasamentul, ierarhia, dar ştiu că trebuie să fac un meci perfect pentru a o învinge. O victorie împotriva oricărei jucătoare din TOP 10 e un lucru extraordinar. Că eşti locul 1 sau locul 5, nu contează prea mult. Totuşi, să învingi locul unu e evident mai bine", a spus Garcia, la microfonul Digi Sport.

Halep şi jucătoarea de 24 de ani din Franţa s-au întâlnit de patru ori până acum, iar constănţeanca s-a impus de trei ori. Va fi însă primul duel pe zgură, precedentele având loc pe hard. Simona a câştigat meciurile disputate la Sydney (2016), Toronto (2017) şi Singapore (2017), în timp ce Garcia a ieşit învingătoare în finala de anul trecut de la Beijing, imediat după ce Halep a devenit în premieră numărul 1 mondial.

Halep a arătat perfect cu Naomi Osaka, căreia i-a lăsat un singur game. Suprafaţa la Roma pare a fi mai lentă, ceea ce în teorie o avantajează pe marea noastră campioană.

"Simona e bună pe hard, dar e foarte bună şi pe zgură. Aici la Roma, suprafaţa parcă e mai lentă decât obişnuia să fie. Vom vedea ce se va întâmpla mâine", a mai spus Caroline.

Caroline se află la al treilea turneu la rând în care atinge cel puţin sferturile de finală. Întrebat despre care este secretul succesului, sportiva din Hexagon a dezvăluit: "Am încercat să joc cât de bine am putut pe zgură. Nu ştiu dacă e cea mai bună suprafaţă a mea, dar am încercat să fiu cât se poate de agresivă. Atmosfera aici la Roma e una deosebită, chiar îmi face plăcere să evoluez aici".

Maria Sharapova, posibila adversară a Simonei Halep în semifinalele turneului de la Roma

Maria Sharapova (31 de ani, locul 40 WTA) s-a calificat în semifinalele turneului de la Roma, după ce a învins-o astăzi pe Jelena Ostapenko cu 6-7 (6), 6-4, 7-5 într-o partidă care a durat trei ore și 13 de minute. În penultimul act al competiției, rusoaica o va întâlni sâmbătă, 19 mai, pe învingătoarea “sfertului” Simona Halep - Caroline Garcia.

Simona Halep și Maria Sharapova s-au întâlnit de opt ori până acum, bilanțul fiindu-i net favorabil rusoaicei, care conduce cu 7-1 la general. Rusoaica s-a impus inclusiv în finala Roland Garros 2014, dar reprezentanta noastră a câștigat cea mai recentă confruntare (6-2, 6-2, anul trecut, în optimile de finală ale turneului de la Beijing).

În cealaltă semifinală se vor întâlni Elina Svitolina, deținătoarea titului, și estonianca Anett Kontaveit.