SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT: Simona luptă pentru trofeul de la Roma

SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Simona Halep o va întâlni în finala de la Roma pe Elina Svitolina. Meciul se va disputa duminică, de la ora 14:00, în direct la Digi Sport 1. Aceasta este o reeditare a ultimului act din 2017, atunci când sportiva din Ucraina s-a impus cu 4-6, 7-5, 6-1.

Cele două jucătoare s-au întâlnit de şase ori până acum, iar scorul este egal, 3-3. Mai jos, puteţi vedea istoricul meciurilor dintre liderul mondial şi ocupanta locului 4 WTA

După ce s-a calificat în finala turneului WTA de la Roma, Simona Halep a declarat: “Este frumos că suntem din nou în finală, noi două. Va fi un meci frumos, dar sper să nu mă accidentez din nou. Este o adversară dificilă şi o jucătoare mare. Trebuie să mă concentrez şi să joc la nivel maxim”, a afirmat ea, citată de News.ro

1. Halep - Svitolina 6-1, 6-1 (2013, Turneul Campioanelor)

2. Halep - Svitolina 6-3, 7-5 (2014, Fed Cup)

3. Halep - Svitolina 6-4, 5-7, 1-6 (2017, Roma, finala)

4. Halep - Svitolina 3-6, 7-6, 6-0 (2017, Roland Garros, sferturi)

5. Halep - Svitolina 1-6, 1-6 (2017, Toronto, semifinale)

6. Halep - Svitolina 3-6, 4-6 (Turneul Campioanelor)

Traseul Simonei Halep

Turul 2: Halep - Osaka 6-1, 6-0

Turul 3: Halep - Keys - Abandon Keys

Sferturi: Halep - Garcia 6-2, 6-3

Semifinale: Halep - Sharapova 4-6, 6-1, 6-4

Traseul Elinei Svitolina

Turul 2: Svitolina - Martic 6-1, 6-2

Turul 3: Svitolina Kasatkina 0-6, 6-3, 6-2

sferturi: Svitolina - Kerber 6-4, 6-4

semifinale: Svitolina - Kontaveit 6-4, 6-3v

În 2017, Simona, care ocupa la momentul jocului locul 4 WTA, a fost învinsă de Elina Svitolina (11 WTA, în 2017) cu 6-4, 5-7, 1-6, chiar în ultimul act.

Halep s-a impus în primul set cu 6-4 şi a avut nevoie de îngrijiri medicale la glezna dreaptă înaintea actului secund.

Românca a primit din nou îngrijiri medicale în setul al doilea, la scorul de 4-3 pentru Svitolina, când i-a fost bandajată glezna. Jucătoarea din Ucraina a câştigat setul cu 7-5, iar în decisiv s-a impus cu un categoric 6-1.

Două ore şi şapte minute a durat finala turneului de categorie Premier 5.

"Sper să nu mă accidentez din nou!" Halep, bântuită de amintirea gleznei sucite în finala cu Svitolina, de anul trecut

După victoria entuziasmantă reușită în fața Mariei Sharapova, Simona Halep o întâlnește pe Elina Svitolina în finala turneului de la Roma, într-o reeditare a ultimului act de anul trecut. Atunci, jucătoarea din Ucraina a profitat de accidentarea dureroasă pe care sportiva din România a suferit-o la gleznă în primul set și s-a impus după decisiv, scor 4-6, 7-5, 6-1 (VIDEO&DETALII). "E frumos că suntem amândouă din nou în finală. Sper să nu mă accidentez din nou. Anul trecut am jucat bine, jocul era unde ar trebui să fie. Trebuie să mă concentrez asupra mea și să savurez meciul. E o șansă mare, un meci extraordinar și trebuie să dau tot ce am mai bun", a spus Simona Halep, la conferința de presă de la finalul meciului cu Sharapova. "E puțin diferit, dar trebuie să joc jocul meu. Nu prea contează cum joacă adversara, cum se apără sau cum atacă, pentru că toate suntem diferite. Trebuie să rămân calmă, să mă concentrez asupra jocului meu și vom vedea ce va fi", a mai spus liderul topului WTA. În 2013, ascensiunea Simonei Halep începea cu o semifinală la Roma. Pierdea cu 3-6, 0-6 în fața Serenei Williams, dar acel moment era cel mai important din cariera sa de până atunci. Din acest motiv, turneul din capitala Italiei ocupă un loc important în inima Simonei. "A fost cel mai mare rezultat în acel moment. De atunci am început să joc mai bine. Eram în top, după acel turneu și după acel an. E un turneu special și mereu revin aici cu plăcere, e ceva special", a precizat Halep.

Organizatorii turneului de la Strasbourg au anunţat că Simona Halep a cerut un wild card pentru turneul ce se va desfăşura săptămâna viitoare, în direct la Digi Sport. Totuşi, cea mai bună jucătoare a lumii s-a declarat surprinsă la aflarea ştirii, dar a găsit explicaţia.

"Nu ştiu nimic. Nu ştiu nimic despre această ştire, despre acest wild card. Probabil antrenorul meu, Darren, că s-a gândit că, dacă pierd mai repede în turneu, să merg acolo să joc. Nu am nici cea mai mică idee", a spus Halep, într-un interviu în exclusivitate acordat pentru Digi Sport.

Între timp, Simona a ajuns în finala de la Roma, acolo unde o va întâlni pe Elina Svitolina (4 WTA) azi, la ora 14:00, pe Digi Sport 1. În semifinale, românca de 26 de ani a trecut după un meci epic de Maria Sharapova, cu 4-6, 6-1, 6-4.

"Trebuie să anunţăm că două jucătoare din Top 10 şi-au exprimat dorinţa de a juca la turneul nostru în 2018! Simona Halep (1 WTA) şi Sloane Stephens (10 WTA) au solicitat wild card-uri. Dar, din păcate, acestea nu au putut fi acordate, fiindcă cererile au venit prea târziu. Ne vedem în 2019, Simona şi Sloane", au scris pe Twitter organizatorii turneului de la Strasbourg.

Ultima oară când Simona a participat la întrecerea de la Strasbourg a fost în 2011, când a fost eliminată din primul tur de Jelena Dokic, scor 2-6, 1-6. Dintr-o eroare, sportiva noastră nu va merge nici în acest an la această competiţie, astfel că Roland Garros (28 mai - 10 iunie) este următorul turneu la care va participa după cel de la Roma.

Halep a atins sâmbătă a 30-a finală a carierei şi a treia din 2018, după cele de la Shenzhen şi Australian Open. Bilanţul este de 16 trofee şi 13 finale pierdute.

Titluri WTA de simplu: 16 - Shenzhen (WTA), în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013;

Finale WTA de simplu: 13 - Australian Open (Grand Slam) - în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5), în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5), în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.

Simona Halep așteaptă cu sufletul la gură finala turneului de la Roma, unde avem parte de o reeditare a ultimului act de anul trecut. Numărul 1 mondial a vorbit ÎN EXCLUSIVITATE pentru Digi Sport despre ce își propune pentru duelul cu Svitolina, jucătoarea care în 2017 profita de o accidentare a româncei și îi oprea o serie de 10 victorii.

"Va fi un meci diferit. Va trebui să îmi păstrez stilul de joc agresiv. Cu siguranţă va fi un meci greu. Sper să îmi iau revanşa. Ar trebui să joc mai bine ca anul trecut ca să câştig. Anul trecut am început bine, dar m-am accidentat", a declarat Simona Halep, ÎN EXCLUSIVITATE pentru Digi Sport, la finalul meciului cu Maria Sharapova.

Simona Halep a discutat despre finala cu Svitolina și imediat după meci, la interviul de pe teren.

"Și mâine trebuie să joc agresiv. Este o adversară foarte dură, dar trebuie să dau tot ce am mai bun și să câștig meciul. Voi fi agresivă, îmi voi face jocul și vom vedea ce va ieși", a spus Simona Halep.

"Sunt încrezătoare că pot juca un tenis foarte bun acum. Îmi face plăcere să vin la Roma, e mereu plăcut să mă întorc aici pentru că e primul turneu mare la care am avut un rezultat bun, în 2013. Așa că îmi face foarte mare plăcere să joc aici", a adăugat numărul 1 WTA.

De cealaltă parte, Svitolina lansează un avertisment. "Este cu siguranţă diferit faţă de anul trecut. Anul trecut câştigam încredere şi experienţă, dar acum ştiu că este parte din jocul meu, parte din mine. Mă gândesc că sunt bună şi că merit să fiu aici. Ştiu că mai am un meci, dar voi da tot ce am mai bun în confruntarea de duminică.

Lovesc puternic, sunt puternică din punct de vedere fizic. Servesc mai bine decât anul trecut. Sunt o jucătoare mult mai completă faţă de anul trecut!", a spus Svitolina la conferinţa de presă.

"A fost epică"! Reacţia Simonei de la finalul meciului cu Sharapova a impresionat toată lumea tenisului

Simona Halep a învins-o pe Maria Sharapova după un meci catalogat de românca "cel mai bun al ei pe zgură". Reacţia de la finalul partidei i-a impresionat pe cei de la WTA.

"Bucuria de la final a fost epică. Simona Halep a ajuns în finala de la Roma, după ce a revenit şi a învins-o pe Maria Sharapova, cu 4-6, 6-1, 6-4", a notat pe Twitter contul WTA Insider.

Simona s-a bucurat excesiv înainte de a se saluta cu "MaSha". Astfel, ea le-a arătat fanilor cât de importantă a fost a doua victorie în faţa sportivei din Rusia, din cele nouă întâlniri directe.

"E întotdeauna greu când joc împotriva ei. Joacă foarte plat și e greu să returnez mingile, dar am fost încrezătoare că am suficientă putere să pot câștiga meciul. Nu m-am gândit prea mult la faptul că am pierdut primul set, am rămas concentrată pe ce aveam de făcut.

On court coaching-ul a fost foarte bun, apoi am schimbat tactica și totul a mers foarte bine pentru mine", a spus Simona Halep, la finalul meciului câștigat cu 4-6, 6-1, 6-4 în fața Mariei Sharapova.

Calificarea în finală este recompensată cu un premiu de 253.425 de euro şi cu 585 de puncte WTA. Învingătoarea va primi 507.100 de euro şi 900 de puncte WTA.

SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Halep e liderul absolut! Simona e urcat pe primul loc în clasamentul Race to Singapore

Simona Halep, liderul mondial WTA, a urcat pe primul loc în clasamentul pentru Turneul Campioanelor după victoria cu Maria Sharapova (Rusia), din semifinalele turneului Premier Mandatory de la Roma. Sportiva noastră le-a depășit pe Caroline Wozniacki(Danemarca) și Petra Kvitova (Cehia) și va ocupa, începând de luni, prima poziție în acest clasament.

Simona are 3.285 de puncte, în timp ce Wozniacki are 3.130 de puncte în clasamentul WTA Race, ce contează pentru calificarea la Turneul Campioanelor.

Dacă va câștiga finala de duminică, împotriva Elinei Svitolina, într-o reeditare a ultimului din 2017, Simona Halep va avea 3.600 de puncte acumulate în acest an. Ucrainenaca Svotolina ocupă locul 4 în acest clasament, cu 2.505 puncte, în urcare două poziții.

La Turneul Campioanelor se vor califica cele mai bune opt jucătoare în funcție de punctele acumulate în 2018.

Acesta este ultimul an când turneul se va desfasura la Singapore, urmând ca din 2019 să fie găzduit de Shenzhen (China).

Cum arată în acest moment clasamentul WTA Race:

1. Simona Halep 3285 puncte

2. Caroline Wozniacki 3130 pct

3. Petra Kvitova 2902 pct

4. Elina Svitolina 2505 pct

5. Angeligue Kerber 2300 pct

6. Karolina Pliskova 2111 pct

7. Elise Mertens 1821 pct

8. Daria Kasatkina 1645 pct

9. Naomi Osaka 1591 pct

10. Caroline Garcia 1482 pct