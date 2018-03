Simona Halep joacă din nou în această seară la Miami. La ce oră este programat meciul

"Nu e uşor la dublu niciodată, meciurile sunt dificile, avem adversare puternice care au jucat dublu foarte mult înainte. Eu sunt destul de pregătită, sper să joc mai bine decât astăzi şi, împreună cu Irina, să câştigăm meciul, însă nu e uşor", a prefaţat Simona Halep pentru Digi Sport confruntarea de dublu din această seară.

Tot la Digi Sport 2 joacă astăzi şi Monica Niculescu, tot în proba de dublu. Românca şi Su-Wei Hsiehjoacă în turul 1 contra Katerynei Bondarenko şi Aleksandrei Krunic.

PROGRAMUL TRANSMISIILOR DIGI SPORT

WTA Miami

Naomi OSAKA (JPN) vs. Elina SVITOLINA (UKR) - 17:00, Digi Sport 2

Aryna SABALENKA (BLR) vs. Petra KVITOVA (CZE), Digi Sport 2

Simona HALEP (ROU)/Irina BEGU (ROU) vs. Julia GOERGES (GER) / Bethanie MATTEK-SANDS (USA) - aprox. 20:00, Digi Sport 2

Monica NICULESCU (ROU)/Su-Wei HSIEH (TPE) vs. Kateryna BONDARENKO (UKR)/Aleksandra KRUNIC (SRB) - aprox. 21:30, Digi Sport 2

Venus WILLIAMS (USA) vs. Natalia VIKHLYANTSEVA (RUS), nu înainte de 23:00, Digi Sport 2

Jelena OSTAPENKO (LAT) vs. Timea BABOS (HUN), Digi Sport 2

Monica PUIG (PUR) vs. Caroline WOZNIACKI (DEN) - nu înainte de 03:30, Digi Sport 2

ATP Miami

David GOFFIN (BEL) vs. Joao SOUSA (POR) - 17:00, Digi Sport 3

Pierre-Hugues HERBERT (FRA) vs. Marin CILIC (CRO), Digi Sport 3

Novak DJOKOVIC (SRB) vs. Benoit PAIRE (FRA), Digi Sport 3

John ISNER (USA) vs. Jiri VESELY (CZE), Digi Sport 3

Maximilian MARTERER (GER) vs. Grigor DIMITROV (BUL), Digi Sport 3

Juan Martin DEL POTRO (ARG) vs. Robin HAASE (NED) - nu înainte de 02:00, Digi Sport 3