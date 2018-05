SIMONA HALEP MARIA SHARAPOVA LIVE ONLINE STREAM VIDEO DIGISPORT în semifinale la ROMA: 2-1

SIMONA HALEP MARIA SHARAPOVA LIVE ONLINE STREAM VIDEO DIGISPORT. Simona Halep și Maria Sharapova vor juca pentru prima dată în 2018 și se vor lupta pentru un loc în finala turneului Premier 5 de la Roma, acolo unde a ajuns Elina Svitolina, care a trecut, tot sâmbătă, cu 6-4, 6-3, de Anett Kontaveit. DIGISPORT transmite, sâmbătă, de la 18:30, partida SIMONA HALEP MARIA SHARAPOVA LIVE ONLINE STREAM VIDEO.

SIMONA HALEP MARIA SHARAPOVA 2-1, break la 0.

SIMONA HALEP MARIA SHARAPOVA 1-1, rusoaia se impune la avantaje.

SIMONA HALEP MARIA SHARAPOVA 1-0, Simona înepe excelent, cu un break.

Meciul SIMONA HALEP - MARIA SHARAPOVA este al treilea al zilei pe terenul central, după Elina Svitolina - Anett Kontaveit (ora 13:00) şi Rafael Nadal - Novak Djokovic (nu înainte de ora 16:00). SIMONA HALEP MARIA SHARAPOVA se joacă, sâmbătă, nu înainte de ora 18:00, LIVE ONLINE STREAM VIDEO DIGISPORT.

Simona Halep şi Maria Sharapova s-au întâlnit de opt ori până acum. Ultimul meci direct dintre cele două a avut loc în 2017, la turneul de la Beijing, când Simona Halep s-a impus cu 6-2, 6-2. Aceasta a fost singura victorie a jucătoarei noastre, Maria Sharapova câștigând restul de şapte meciuri. Ultimul meci pe zgură a avut loc în 2014, în finala de la Roland Garros, câștigată cu greu de rusoaică, scor 6-4, 6-7, 6-4.

"Mă aştept la un meci greu, mereu a fost greu contra ei. Dar ştiu că am şansa mea, aşa că dacă îmi fac jocul, va fi un meci bun. Voi încerca să dau tot ce am mai bun să câştig meciul. Voi intra pe teren şi voi încerca să dau tot ce am mai bun. Asta îmi doresc. Nu mă gândesc la meciurile de dinainte. Mă gândesc doar la acest meci", a declarat SIMONA HALEP înainte de meciul cu MARIA SHARAPOVA de la Roma.

"E un meci greu cu Simona Halep, indiferent de faza turneului în care o întâlneşti. Cred că a fost una din cele mai constante jucătoare competitive, cu rezultate excelente în ultimii ani. Este numărul 1 în lume acum şi asta spune totul despre ce fel de jucătoare e şi a fost în ultimul timp. Pentru mine este o provocare acest meci într-o fază finală, mai ales că am avut deja patru meciuri foarte lungi. A jucat ceva mai puţin. Realizez că aceste momente sunt speciale şi că sunt mai aproape de finalul carierei decât de începutul ei. Apreciez acest capitol. Nu ştiu cum se va termina, dar sper că în termenii mei!", a declarat rusoaica ânainte de meciul SIMONA HALEP - MARIA SHARAPOVA.

Simona Halep s-a calificat în penultimul act al competiției din capitala Italiei după 6-1, 6-0 cu Naomi Osaka (în turul II), și 6-2, 6-3 cu Caroline Garcia (în semifinale). Reprezentanta noastră a avut liber în turul inaugural și a profitat de retragerea lui Madison Keys în "sfeturi".

Maria Sharapova a ajuns în semifinale după 7-5, 3-6, 6-2 cu Ashleigh Barty, 3-6, 6-4, 6-2 cu Dominika Cibulkova, 6-3, 6-4 cu Daria Gavrilova și 6-7, 6-4, 7-5 cu Jelena Ostapenko.

SIMONA HALEP, 26 de ani, locul 1 WTA, și MARIA SHARAPOVA, 31 de ani, locul 40 WTA, se întâlnesc, sâmbătă, nu înainte de ora 18:00, în semifinalele turneului Premier 5 de la Roma. Meciul SIMONA HALEP - MARIA SHARAPOVA este al treilea al zilei pe terenul central. DIGISPORT transmite SIMONA HALEP MARIA SHARAPOVA LIVE ONLINE STREAM VIDEO.