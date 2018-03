Simona Halep şi-a mărit avansul în fruntea ierarhiei WTA. Are peste 2.000 de puncte avans faţă de Muguruza

Simona Halep, care a ajuns 19 săptămâni ca lider WTA, are 860 de puncte în plus faţă de următoarea clasată, daneza Caroline Wozniacki, şi peste 2.000 faţă de ocupanta poziţiei a treia, Garbine Muguruza (Spania).



Rusoaica Daria Kasatkina, finalistă la Indian Wells a reuşit să urce pe locul 11 (+9), iar câştigătoarea titlului, japoneza Naomi Osaka, este acum pe 22, după un salt de 22 de poziţii.



În continuare, România are şase jucătoare în top 100, Sorana Cîrstea urcând două poziţii, până pe 33, Irina Begu coborând un loc, pe 37, ca şi Mihaela Buzărnescu, pe 39, în timp ce Monica Niculescu a urcat o treaptă, pe 70, iar Ana Bogdan se menţine 85.



La dublu, Niculescu a reuşit cea mai bună clasare din carieră, locul 14. 28 (28). Irina Begu se menţine pe 28, Raluca Olaru a coborât un loc şi e pe 49, Mihaela Buzărnescu staţionează pe 72, iar Simona Halep a urcat două locuri şi e pe 93.



În clasamentul WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, Halep ocupă locul al doilea în continuare, dar a redus ecartul faţă de liderul Wozniacki la 430 de puncte.



Clasamentul WTA la simplu:

1 (1). Simona Halep 8.290 puncte

2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 7.430

3 (3). Garbine Muguruza (Spania) 5.970

4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.425

5 (6). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.971

6 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 4.905

7 (7). Caroline Garcia (Franţa) 4.625

8 (8). Venus Williams (SUA) 4.452

9 (9). Petra Kvitova (Cehia) 3.151

10 (10). Angelique Kerber (Germania) 3.150

11 (19). Daria Kasatkina (Rusia) 2.940

22 (44). Naomi Osaka (Japonia) 2.105

.........................................................

33 (35). Sorana Cîrstea 1.410

37 (36). Irina-Camelia Begu 1.315

39 (38). Mihaela Buzărnescu 1.283

70 (71). Monica Niculescu 841

85 (85). Ana Bogdan 727

167 (170). Alexandra Cadanţu 349

168 (167). Irina Bara 348

172 (169). Alexandra Dulgheru 341

201 (203). Jaqueline Cristian 272

221 (222). Elena-Gabriela Ruse 250

278 (261). Patricia Maria Ţig 178 etc.