SIMONA HALEP - NICOLE GIBBS LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT STREAMING: Simona joacă de Anul Nou

SIMONA HALEP - NICOLE GIBBS LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT STREAMING: Anul nou a venit mai devreme pentru Simona Halep, care se află în China, la Shenzhen, acolo unde va participa la primul turneu al anului. Până la confruntarea din primul tur, liderul ierarhiei mondiale a participat la petrecerea jucătoarelor.

Simona Halep şi Mihaela Buzărnescu sunt cele două românce care vor juca în prima zi a noului an la turneul WTA de la Shenzen. Tot pe 1 ianuarie joacă şi Sorana Cîrstea, în primul tur al turneului de laBrisbane.

Organizatorii competiţiei din China au anunţat programul zilei a doua a turneului WTA International, dotat cu premii în valoare de 626.750 de dolari.

Halep va juca al doilea meci al zilei pe arena centrală, după 6.30 (ora României), contra americancei Nicole Gibbs (110 WTA). Partida liderului mondial va avea loc după meciul dintre Anna Blinkova şi Shuai Zhang, care va începe la ora 5.00.

Imediat după jocul Simonei Halep, însă nu mai devreme de ora 8.00, va avea loc duelul dintre Mihaela Buzărnescu (56 WTA) şi fostul lider mondial, Maria Sharapova (59 WTA).

SIMONA HALEP - NICOLE GIBBS LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT STREAMING: Simona Halep a sărbătorit trecerea în 2018 mai devreme decât restul românilor. Aflată la Shenzhen, constănțeanca a fost în centrul atenție la petrecerea organizată de chinezi în cinstea jucătoarelor. Îmbrăcată într-o ținută lejeră, de culoare crem liderul WTA a fost premiat de organizatori, s-a fotografiat alături de fani, dar a și răspuns mai multor întrebări. Alături de Simona s-au aflat Mariah Sharapova, Jelena Ostapenko, dar și chinezoaicele Qiang Wang și Zhang Shuai.

Rivalele lui Halep luptă la Brisbane. Muguruza și Pliskova și-au anunțat planurile pentru 2018

Debutul lui 2018 a găsit cele mai bune jucătoare din circuit pe terenul de antrenament. La Brisbane, unde se află şi Sorana Cîrstea, principalele favorite Garbine Muguruza şi Karolina Pliskova au intrat devreme în noul an.

Cu gândul de a o detrona pe Halep, Muguruza se pregăteşte pentru a patra participare în turneul australian, dar nu a reuşit să-l câştige până acum. Iberica de pe locul secund WTA o va întâlni în turul doi pe Aleksandra Krunic.

"Nu am un obiectiv anume, vreau doar să ajung în fazele importante ale turneelor, în momentele importante şi să ridic câteva trofee, dacă voi putea. Pentru noul an aş vrea să am mai puţine momente negative pe durata anului şi să mă distrez mai mult" a declarat Garbine Muguruza

Aflată pe locul 4 mondial, campioana en-titre de la Brisbane, Karolina Pliskova, intră şi ea direct în turul secund. "Mă simt pregătită şi abia aştept să încep noul sezon. Este greu să-ţi aperi titlul în primul turneu al anului, să văd cum voi juca la debut" a declarat Pliskova.