SIMONA HALEP - OCEANE DODIN LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. LIVE STREAMING Miami Open. Cele două nu s-au mai întâlnit până acum într-un meci direct. Halep a intrat direct în turul doi al turneului din SUA şi vine după o eliminare în semifinalele competiţiei californiene de la Indian Wells.

Dodin a trecut în primul tur de Veronica Cepede Royg din Paraguay, locul 78 WTA, scor 6-4, 7-6 (3), 6-3, după două ore şi 14 minute de joc. Halep şi Dodin nu au mai jucat niciun meci direct până în prezent. Partida este programată joi, în jurul orei 21:00.

Simona Halep a înregistrat doar două înfrângeri în sezonul de tenis din 2018. Liderul mondial a fost învins de Caroline Wozniacki în finala de la Australian Open şi de Naomi Osaka în semifinalele Indian Wells.

Dacă o va elimina pe Dodin, sunt toate şansele ca Halep să o întâlnească în următorul tur pe Angieszka Radwanska, cap de serie numărul 30. Poloneza trebuie să treacă la rândul ei de Van Uytvanck.

Per total, Halep are parte de un an bun, cu trofeu la Shenzhen, finală la Australian Open, semifinale la Doha şi Indian Wells. De cealaltă parte, Oudin nu joacă mare lucru, bifând cinci înfrângeri şi doar trei victorii pe parcursul lui 2018.

Adversara Simonei Halep din turul secund de la Miami, Oceane Dodin, a ajuns să joace cu numărul 1 mondial la numai două zile după ce se îndrepta spre aeroport, decisă să părăsească Florida.

Franţuzoaica a abandonat în ultimul tur al calificărilor, după ce a pierdut cu 1-6 primul set contra lui Alison Riske. Organizatorii au anunţat că Dodin a acuzat dureri la glezna dreaptă, însă jucătoarea din Hexagon susţine că a fost o vorba de o neînţelegere, ea solicitând o pauză de vestiar, nu retragerea din turneu.

SIMONA HALEP - OCEANE DODIN LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. LIVE STREAMING

Dodin se afla deja în drum spre aeroport în momentul în care a fost anunţată de organizatorii de la Miami că a primit un loc pe tabloul principal, în calitate de lucky loser.

"Marţi seară mi-am scos pijamaua din bagaj şi m-am culcat fără să îmi pun prea multe întrebări", a dezvăluit jucătoarea de 21 de ani.

Locul 98 WTA a profitat din plin de această şansă, a învins-o în primul tur pe paraguayanca Veronica Cepede Royg, scor 6-4, 6-7 (3), 6-3, şi a devenit adversara Simonei Halep în turul secund.

"Prea fericită să joc contra SImonei. Ieri, turneul se terminase pentru mine, iar acum iată-mă jucând contra numărului 1 mondial. Este minunat. Pentru asta joci tenis, să ai astfel de meciuri. Nu am nimic de pierdut", a declarat Dodin pentru L'Equipe.

Meciul dintre Simona Halep şi Oceane Dodin va fi în direct la Digi Sport 2 în această seară, de la ora 21.00. Partida va fi în format live-text pe digisport.ro şi m.digisport.ro.

SIMONA HALEP - OCEANE DODIN LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. LIVE STREAMING , turul II

Pe teren, Simona a suferit numai două înfrângeri în acest an. Cea menţionată anterior cu Osaka, respectiv finala de poveste de la Melbourne împotriva danezei Caroline Wozniacki. Cel de-al treilea eşec, cel cu Muguruza, de la Doha, a venit fără ca Simona să evolueze.

Halep a primit o veste bună înaintea acestui meci. Serena Williams, care a dominat tenisul mondial, ani buni, este departe de forma din trecut. Americanca a fost eliminată uşor în două seturi de Naomi Osaka.

Dacă o va elimina pe Dodin, sunt toate şansele ca Halep să o întâlnească în următorul tur pe Angieszka Radwanska, cap de serie numărul 30. Poloneza trebuie să treacă la rândul ei de Van Uytvanck.

entru a ajunge în turul doi, Dodin a învins-o în prima rundă pe Veronica Cepede Royg, în trei seturi, 6-4, 6-7, 6-3. Pentru Oceane, acesta este primul turneu din 2018 în care trece de prima rundă. Mai mult, pentru Dodin, accederea în turul 2 reprezintă cea mai bună performanţă de la Miami, turneu la care a mai luat startul în 2015 şi în 2017.

De partea cealaltă, în ultimele trei ediţii ale turneului de la Miami, sportiva de 26 de ani a atins cel puţin faza sferturilor de finală. Cea mai importantă performanţă a fost obţinută în 2015, atunci când a fost învinsă în semifinale de Serena Williams, cu 2-6, 6-4, 5-7.

Halep - Dodin LIVE VIDEO. Simona anunţă schimbări

Simona Halep va debuta joi la ediţia din 2018 a turneului de la Miami, unul transmis în direct de Digi Sport. Simona a accentuat faptul că se simte foarte bine la Miami şi anunţă că vom vedea schimbări în jocul ei. Simona a înregistrat doar două înfrângeri în 2018, în faţa lui Wozniacki (finala Australian Open) şi în faţa lui Naomi Osaka (semifinale Indian Wells).

"Sunt ok. Nu am probleme fizice. M-am antrenat în fiecare zi. Mi-am revenit un pic după semifinala de la Indian Wells. A fost un turneu destul de greu. Am venit după pauză. La ultimul meci am fost complet blocată şi nu am mai ştiut ce fac. Am învăţat din meciul acela şi turneul acesta va fi mult mai bun, cu siguranţă.

Îmi place umiditatea. Chiar dacă te consumă foarte mult, îmi place că simţi mingea foarte bine. Vântul deranjează de multe ori. Sunt încrezătoare doar în ce ţine de mine. Nu mă gândesc la rezultat. Sunt motivată să schimb nişte lucruri la mine, să fac lucruri mai bine şi vedem ce va ieşi", a spus Halep, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru corespondentul Digi Sport, Gabriel Morariu.

SIMONA HALEP - OCEANE DODIN LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. LIVE STREAMING. Simona s-a distrat cu Serena Williams

Evenimentul caritabil la care a participat Simona Halep la Miami, "Miami All Star Tennis for Charity", a prilejuit și o întâlnire inedită, între Serena Williams și Darren Cahill, antrenorul liderului WTA.

Simona Halep (26 de ani) a jucat împreună cu Darren Cahill împotriva perechii formate din Serena Williams și Frances Tiafoe. Întreaga acțiune s-a desfășurat într-o atmosferă foarte relaxată.

Serena Williams și Darren Cahill s-au întreținut și au fost fotografiați împreună la evenimentul organizat pentru adunarea fondurilor pentru organizaţia ACEing Autism. Zâmbitori și plini de voie bună, cei doi au discutat momente bune pe marginea terenului.

Și Simona Halep s-a întreținut cu jucătoarea pe care a învins-o o singură dată în cele 9 întâlniri directe din circuitul WTA. Cele două au glumit şi au fost surprinse cu zâmbetul până la urechi. Singura victorie a jucătoarei din România în fața sportivei din SUA a fost obținută în octombrie 2014, în grupele Turneului Campioanelor de la Singapore, scor 6-0, 6-2 (VIDEO), când cea mai mică dintre surorile Williams era liderul topului WTA.

SIMONA HALEP - OCEANE DODIN LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. LIVE STREAMING Simona a ajutat copiii bolnavi

Simona a participat marți la un eveniment caritabil, iar miercuri a fost în vizită la un spital, unde a făcut și o donație în numele WTA.

Marți, Simona Halep a participat alături de Serena Williams la o acțiune în scop caritabil înaintea startului turneului Premier Mandatory de la Miami, sub numele de "Miami All Star Tennis for Charity", destinată strângerii de fonduri pentru organizația ACEing Autism. Ieri, după antrenament, liderul WTA a fost în vizită la un spital de copii din Miami și, în numele WTA a oferit o donație de 3.000 de dolari. Pe lângă cecul de 3.000 de dolari, Halep le-a adus copiilor și mai multe cărucioare cu jucării.