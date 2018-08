Simona Halep, reacţie dură după mesajul politic de la finala Rogers Cup

Simona Halep a declarat, duminică seară, că simte că la Rogers Cup şi-a atins cel mai bun nivel de joc, chiar dacă a venit după o pauză mai lungă. Ea a sublinit că este minunat să poată vorbi din nou la ceremonia de premiere, din postura de câştigătoare.

"Este minunat să pot vorbi din nou la ceremonia de premiere, din postura de câştigătoare. Simt că mi-am atins cel mai bun nivel de joc chiar dacă am venit după o pauză lungă. Mă simţeam aproape moartă după prima zi, dar am luptat. Sloane, este o plăcere să joc cu tine, mă faci mereu să joc cât mai bine. Staff-ului meu vreau să-i transmit că am fost puţin nebună în teren azi, iertaţi-mă, dar hai să mai facem asta, e minunat", a declarat Halep la ceremonia de premiere în engleză, după care le-a cerut spectatorilor, în română, să se abţină la scandări politice pe terenul de tenis.

"Am un mesaj de adresat și în română, fanilor din tribune. Le mulțumesc pentru susținere, dar unii s-au comportat astăzi altfel. Vreau să le spun două cuvinte. Vă rog, data viitoare când veniți pe un teren de tenis, să respectați această încăpere. E mult prea deosebită pentru astfel de lucruri", a adăugat liderul WTA.

Simona a fost deranjată de incidentul din primul set, când un suporter a strigat mesajul injurios: "M**e PSD!".

În game-ul trei din setul unu, pe serviciul lui Stephens, Simona Halep conducea cu 40-0, Stephens urma sa serveasca. În acel moment s-a auzit din tribune „M...e PSD“., iar după replica unui român care a strigat „Încă o dată“, celebrul deja slogan anti-PSD s-a auzit din nou. Arbitrul a întrerupt jocul şi a cerut linişte.

Peste 1000 de români au susţinut-o pe Simona ieri din tribune. Cel care a strigat celebra scandare anti PSD este Silviu Cirneleaga, un român plecat din ţară de mai bine de 20 de ani, care locuieşte la Montreal, unde desfăşoară afaceri în domeniul construcţiilor imobiliare.

Deşi este căsătorit cu o canadiancă, iar copiii săi sunt născuţi la Montreal, el urmăreşte atent evenimentele din ţară, fiind un aprig contestatar al regimului politic din România.