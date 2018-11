Simona Halep şi-a ales ţinta pentru 2019. Ce turneu de Grand Slam vrea să câştige

"Dacă problema la spate se va rezolva atunci voi avea posibilitatea să muncesc, am încredere că va fi bine. Îmi doresc un nou trofeu de Grand Slam, este un ţel de fiecare an. Roland Garros-ul l-am câştigat, acum aş alege Wimbledonul. E greu să spun acum cum mă voi simţi la începutul anului competiţional. Am încredere că va fi un an bun deşi poate va fi mai greu la început pentru că nu am avut foarte multe meciuri la acest sfârşit de sezon. E cam greu să spun că va fi mai bun decât anul acesta, dar cu încredere meregem înainte. Acum sunt gata să o iau de la capăt, să-mi setez un nou obiectiv", a decarat Simona Halep.

Virginia Ruzici consideră că pentru Halep începutul anului nu va fi unul uşor. "Wimbledon e o ţintă frumoasă şi eu o cred capabilă, însă până acolo, să ajungi cu mare încredere trebuie să ai un sezon bun. Începutul anului nu va fi uşor, trebuie să avem răbdare, să nu o criticăm la fiecare meci", a afirmat ea.

Simona Halep a început săptămâna cu numărul 54 în fruntea clasamentului WTA, având un avans de 1.046 de puncte faţă de jucătoarea situată pe locul al doilea, germana Angelique Kerber, la fel ca în ierarhia anterioară.