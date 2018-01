SIMONA HALEP - Ying-Ying Duan LIVE VIDEO 2018: Simona îşi apără primul loc. LIVE STREAMING DIGI SPORT

SIMONA HALEP - Ying-Ying Duan LIVE VIDEO 2018: Simona Halep are sanse mari sa ramana pe primul loc al clasamentului WTA si dupa primele turnee jucate in noul sezon.

Simona Halep, principala favorită, va juca în meciul trei de pe arena centrală, după ora 09:00, împotriva chinezoaicei Ying-Ying Duan, numărul 91 WTA. Dacă se va califica în sferturile competiţiei, constănţeanca va fi sigură că va rămâne pe primul loc în clasamentul mondial la finalul turneului.

Simona Halep îşi poate asigura încă o săptămână poziţia de lider WTA dacă o va învinge miercuri pe chinezoaica Ying-Ying Duan în optimi la Shenzhen Open, indiferent de ce va face daneza Caroline Wozniacki la Auckland.

Astfel, dacă sportiva de 26 de ani o va învinge pe Ying-Ying Duan va fi cap de serie numărul 1 la primul Grand Slam al anului, turneul de la Australian Open.

Begu, favorită 4 şi locul 43 mondial, deschide ziua la Shenzhen, pe terenul central, la ora 06.00 (ora României), când o va întâlni pe Ekaterina Alexandrova din Rusia, locul 96 mondial. Partida contează pentru optimile competiţiei.

Tot pe terenul central, tot în optimi, nu mai devreme de ora 09.00, liderul WTA, Simona Halep, va evolua contra chinezoaicei Ying-Ying Duan, locul 91 WTA.

A treia româncă din optimi la simplu, Ana Bogdan, locul 105 mondial, va evolua după meciul cu Halep, cu sportiva cehă Kristyna Pliskova, locul 62 WTA.

SIMONA HALEP - Ying-Ying Duan LIVE VIDEO 2018: Jucătoarea spaniolă de tenis Garbine Muguruza, numărul doi mondial, a abandonat în optimile de finală ale turneului WTA de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 894.700 dolari, marţi, în setul al treilea al meciului cu sârboaica Aleksandra Krunic, după ce câştigase primul set cu 7-5, l-a pierdut pe al doilea cu 6-7 (3) şi avea 2-1 în decisiv.



Muguruza, care astfel nu mai are şanse să o depăşească săptămâna aceasta pe Simona Halep, liderul mondial, a renunţat la joc din cauza crampelor musculare după două ore şi 26 de minute. De remarcat revenirea reuşită de Krunic în actul secund, după ce a fost condusă cu 5-2.

Garbine Muguruza ar fi putut urca pe primul loc mondial dacă ar fi ajuns în finală la Brisbane, iar Simona Halep, actualul lider WTA, nu ajunge în semifinale la Shenzhen.

O altă sportivă care i-ar putea lua locul lui Halep este Caroline Wozniacki. Aceasta poate reveni pe locul I pentru prima dată din ianuarie 2012 dacă va câştiga turneul de la Auckland, iar Halep pierde înaintea sferturilor de finală la Shenzhen.

Krunic va juca în sferturi la Brisbane cu învingătoarea dintre românca Sorana Cîrstea şi letona Anastasija Sevastova, cap de serie numărul şapte.

PROGRAMUL TRANSMISIILOR DIN TENIS DE MIERCURI, 3 IANUARIE

WTA Shenzhen, Digi Sport 1

Irina BEGU (ROU) vs. Ekaterina ALEXANDROVA (RUS) - 06:00

Katerina SINIAKOVA (CZE) vs. Yafan WANG (CHN)

Simona HALEP (ROU) vs. Ying-Ying DUAN (CHN)

Ana BOGDAN (ROU) vs. Kristyna PLISKOVA (CZE)