SIMULARE EVALUARE: Lucrări de la proba de Limba Română a Evaluării Naţionale, pierdute în Timişoara

SIMULARE EVALUARE Directorul Liceului Teoretic "Jean-Louis Calderon" din Timişoara, Ion Ionici, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, că simularea Evaluării Naţionale la Limba Română va fi reluată, vineri, pentru şase elevi de clasa a 8-a, după ce o profesoară care le-a corectat lucrările le-a pierdut.

Totul s-a aflat în momentul în care au fost făcute publice rezultatele la simularea Evaluării Naţionale, iar cei şase elevi nu se regăseau pe listă.

"Am avut o problemă la proba de Limbă şi Literatură Română din cadrul simulării Evaluării Naţionale, în sensul în care una dintre profesoare mi-a adus teancul ei de lucrări pe care le-a avut la corectat şi mi le-a predat, eu nu le-am numărat. După ce s-au afişat rezultatele, am constatat că lipsesc şase lucrări care, din păcate, nu ştim ce s-a întâmplat cu ele şi sunt rătăcite, ca să zic aşa. Profesoara a spus că le-a rătăcit şi că nu mai ştie ce este cu ele, crede că le-a uitat într-o geantă şi nu le-a mai găsit", a afirmat Ion Ionici.

Directorul liceului din Timişoara a spus că imediat după ce s-a aflat că lucrările au fost pierdute s-a discutat cu părinţii şi cu copiii. De asemenea, a fost informat Inspectoratul Şcolar Timiş, care a deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

SIMULARE EVALUARE Totodată, o adresă a fost trimisă Ministerului Educaţiei Naţionale, care a fost de acord ca cei şase elevi să mai dea încă o dată proba scrisă la Limba Română, vineri.

"Părinţii şi copiii au colaborat cu noi, nu au fost extrem de supăraţi când au aflat, au zis că totuşi dacă se poate să se mai dea o dată simularea. În momentul în care am aflat, am anunţat Inspectoratul Şcolar Timiş, care a anunţat Ministerul Educaţiei. Cu aprobarea ministerului, mâine (n. r. vineri) reorganizăm pentru cei şase copii, cu aprobarea părinţilor şi a elevilor, proba de simulare a Evaluării Naţionale la Limba Română. În plus, sunt cercetări la nivel de Inspectorat Şcolar şi de şcoală ca să vedem ce s-a întâmplat", a spus Ion Ionici.