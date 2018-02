Sindicatele din poliţie ameninţă cu proteste şi anunţă că nu vor mai lucra suplimentar

„Doamna Carmen Dan declară aceleaşi minciuni în formă continuată. Minte la fel de lejer ca şi Olguţa Vasilescu. Ea nu înţelege legea salarizării. A amestecat elemente salariale cu elemente nesalariale şi a dezinformat opinia publică. Avem în vedere acţiuni de protest la nivel naţional, în luna martie. Nu vă pot preciza cu exactitate data. Este în funcţie de răspunsurile din ţară pe care aştept de la colegi", a declarat, joi, Dumitru Coarnă, potrivit Mediafax.

În legătură cu programul de lucru al poliţiştilor, liderul SNPPC a explicat că intră în obligaţia angajatorului să asigure continuitatea serviciului.

„Continuitate nu există în lege. Este obligativitatea angajatorului, nu angajatului. Angajatorul are obligaţia să asigure serviciul poliţienesc în formă continuă şi atunci trebuie să angajeze atâţia oameni cât este necesar pentru a asigura continuitatea. Ori problema de fond este la minister, pentru că deficitul de personal creează discontinuitatea serviciului poliţienesc. Doamna Carmen Dan vorbeşte ca la Videle. În opinia ei, un poliţist trebuie să vină la serviciu pe 1 ianuarie 2018 şi să plece acasă pe 31 decembrie 2018. Fals.", a afirmat Coarnă.

Carmen Dan: Cel mai mic venit din poliţie depăşeşte 3.000 de lei. La vechime mare, poate ajunge la 5.000 de lei

La rândul său, liderul Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Poliţie „Sed Lex" a spus, pentru Mediafax, că poliţiştii din toată ţara au multe nemulţumiri cu privire la salarii şi la programul de lucru, şi că au în vedere să refuze să mai muncească ore suplimentare.

„Am luat în calcul toate mijloacele de protest, toate solicitările oamenilor, dar mie de ce mi-e teamă este că oamenii n-o să mai lucreze decât atât cât prevede legea, 8 ore şi restul n-o să mai intervină la evenimente. Dacă ni se dă dispoziţie scrisă vom lucra, dacă nu, atunci nu vom mai lucra. De exemplu, Sectorul 6 are doi oameni care asigură nevoile a 400.000 de locuitori pentru dispariţiile de minori. Conform legii nu pot să depăşesc totalul de 170 de ore de lucru într-o lună. Noi avem calcule făcute pentru un poliţist care într-o lună a avut în jur de 400 de ore suplimentare şi el a fost plătit pentru 170", a declarat Vîlnei pentru Mediafax.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că Poliţia Română va prezenta în maximum două săptămâni soluţii cu privire la programul de lucru al poliţiştilor, pentru a nu mai fi nevoie să fie chemaţi oameni de acasă şi să asigure totodată şi continuitatea. Ministrul a mai adăugat că sporul de 40% de care au beneficiat în 2017 aproape 8.000 de poliţişti nu a fost tăiat, ci a fost valabil, potrivit legii, doar până în decembrie 2017, iar interpretarea dispariţiei acestuia ca o tăiere a salariilor este „o manipulare".

Ea subliniat faptul că salariile poliţiştilor au crescut cu 10% anul trecut, iar începând cu 2018 s-a mai efectuat o creştere de 3-4% la salariul net. Prin urmare, venitul net al unui poliţist debutant depăşeşte 3.000 de lei, în această sumă incluzând salariul propriu-zis, norma de hrană, norma de echipament, dar şi alte sporuri.