Sindicatul jurnalştilor MediaSind: Acţiunile jandarmilor care au atacat în mod brutal jurnalişti aflaţi în misiune trebuie sancţionate

SRJ MediaSind atrage atenţia că rolul jurnaliştilor este de a informa publicul iar instituţiile statutului au obligaţia, în conformitate cu prevederile Constituţiei României şi a Convenţiilor internaţionale la care România a aderat, să protejeze lucrătorii din mass-media, atunci când aceştia îşi desfăşoară activitatea în situaţii de risc. Doar respectând acest deziderat, este garantată libertatea de exprimare a jurnaliştilor.



"Din acest motiv, SRJ MediaSind consideră că acţiunile jandarmilor care au atacat în mod brutal jurnalişti aflaţi în misiune trebuie urgent sancţionate. În consecinţă, SRJ MediaSind solicită instituţiilor abilitate să ancheteze cu celeritate atât pe jandarmii care au acţionat ilegal, dar şi pe cei care au dat ordinele respective", precizează sursa citată.



În context, Mediasind prezintă câteva exemple de cazuri de jurnalişti atacaţi de jandarmi, cazuri documentate de Centrul pentru Jurnalism Independent. Printre aceştia, fotojurnalistul AGERPRES, Silviu Matei (membru membru SRJ MediaSind), Robert Mihăilescu de la Hotnews.ro, Ioana Moldovan, fotojurnalist Documentaria.ro, şi Cristi Ştefănescu, corespondent DW.



Robert Mihăilescu a relatat că a fost lovit cu pumnul de către un jandarm. "Transmiteam live intervenţia jandarmilor. Bărbatul în alb m-a prins de mână şi mi-a smuls telefonul. I-am strigat că sunt ziarist şi am ridicat mâinile deasupra capului, cu legitimaţia care se afla la gât ridicată în aer. (...). Unul dintre jandarmi m-a lovit cu pumnul şi m-a împins în spatele cordonului în timp ce un alt jandarm mi-a mai dat un picior în spate (...)", a afirmat Mihăilescu, conform comunicatului CJI.



La rândul său, Ioana Moldovan a declarat că la protestul de vineri a avut legitimaţia de presă la vedere. "Dintr-un grup mic de jandarmi de lângă mine, unul s-a apropiat şi mi-a dat un jet de gaz din butelie direct în ochi de la o distanţă de câţiva centimetri (...)", a spus ea.



Cristi Ştefănescu, corespondent DW, a afirmat: "Am stat câteva zeci de secunde în genunchi, pe asfaltul ud, aşteptând să-mi treacă durerile, iar când am deschis ochii am văzut în faţa mea mai multe perechi de cizme. (...) M-am ridicat şi le-am arătat legitimaţia de jurnalist. Unul dintre ei m-a apucat de un umăr, un altul şi-a proptit scutul în celălalt umăr, păreau indecişi dacă să mă împingă înspre în afara pieţei sau să mă îndepărteze din calea lor". Silviu Matei a precizat: "Şi pe noi, cei de la presă, ne-au luat la şuturi, aşa fără motiv, doar pentru că ne aflam acolo ca să ne facem meseria. Unul cu care m-am certat pentru că am vrut să fac o faptă bună, adică să ridic un trepied de tv care căzuse pe jos, m-a luat la şuturi şi voia să dea cu scutul, dar şi cu bastonul în mine, deşi îi spuneam ce vreau să fac şi îi arătam şi legitimaţia de presă în acelaşi timp".



Pe lângă aceste situaţii, au existat şi numeroase cazuri de jurnalişti răniţi în timp ce îşi făceau meseria, documentând protestele şi intervenţia jandarmilor, precizează Mediasind.



"Însemnele de presă - indiferent de forma în care se prezintă (carnet, card, badge, vestă inscripţionată) - sunt singurele care pot atesta calitatea de jurnalist a unei persoane. Expunerea la vedere a însemnelor de presă este una dintre primele reguli ale oricărui jurnalist care participă, în calitate profesională, la evenimente, cu atât mai mult la cele cu potenţial conflictual. O atare expunere are tocmai menirea de a semnala participanţilor faptul că persoana respectivă se află pe teren în exerciţiul funcţiunii, pentru a informa publicul. De aceea sunt cu atât mai greu de înţeles şi justificat agresiunile jandarmilor împotriva jurnaliştilor, unele dintre ele petrecându-se chiar în zona rezervată presei. Mai mult, chiar şi atunci când a existat dialog cu forţele de ordine, iar jurnaliştii şi-au făcut cunoscută identitatea profesională, agresiunile au continuat, uneori chiar s-au agravat", se arată în documentul citat.



Potrivit SRJ MediaSind, în Declaraţia de la Medellin privind asigurarea siguranţei jurnaliştilor şi combaterea impunităţii, UNESCO cheamă statele membre "să informeze şi să pregătească forţele armate şi de poliţie pentru a respecta şi promova siguranţa jurnaliştilor în situaţii de risc şi a se asigura că jurnaliştii pot lucra în deplină siguranţă pe teritoriul lor".



"În aceste condiţii, este inexplicabilă atitudinea publică a Jandarmeriei. Purtătorul său de cuvânt a considerat ca fiind îndreptăţite acţiunile brutale ale jandarmilor împotriva jurnaliştilor, motivând că aceştia trebuie să se supună aceloraşi reguli ca toţi participanţii la protest", subliniază SRJ MediaSind.