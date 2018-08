Snoop Dogg a postat un videoclip de la protestele din România

Snoop Dogg a postat pe contul de Instagram un videoclip cu unul dintre incidentele care au avut loc pe 10 august în Piața Victoriei. Rapperul a publicat înregistrarea cu momentul în care un jandarm a căzut la pământ după ce a fost lovit cu piciorul de un individ.



Câteva dintre comentariile la videoclipul postat de rapper au fost: „Romanian f**k the police”, „Fighting 4 Romania A.C.A.B”, „That cop kinda deserved it cuz he came from the back punching that dude”.



Imaginile care în România au strâns peste 1,2 milioane de vizualizări, i-au adus lui Snoop Dogg pe Instagram 1.781.006 vizualizări la doar 9 ore de la publicare.



Snoop Dogg va veni în țara noastră pentru a concerta pe Arenele Romane din București în acest an, pe 29 august.





