Snoop Dogg şi-a inaugurat steaua pe Hollywood Boulevard cu un discurs de automulţumire

Cu câteva zile înainte de sărbătorirea a 25 de ani de la lansarea primului său album de studio 'Doggystyle', Snoop Dogg, 47 de ani, cunoscut pentru umorul său sarcastic, şi-a trimis singur flori înainte de a-şi dezvălui steaua trandafirie.

"Vreau să-mi mulţumesc pentru că am încheiat această muncă grea. Vreau să-mi spun mulţumesc pentru că nu mi-am luat zile de odihnă. Să-mi mulţumesc pentru că nu am renunţat. Să-mi mulţumesc pentru că am fost întotdeauna generos şi am încercat să dau mai mult decât am primit. Să-mi mulţumesc pentru că am făcut mai mult bine decât rău. Vreau să-mi mulţumesc pentru că sunt eu însumi, tot timpul", a declamat starul hip hop-ului de pe coasta de Vest.

Snoop Dogg, pe numele său real Calvin Broadus, şi-a început cariera în 1992, cu participarea sa la primul album al lui Dr. Dre, 'The Chronic'. De atunci, el a vândut peste 35 de milioane de albume în întreaga lume.

Primul dintre ele, 'Doggystyle', lansat pe 23 noiembrie 1993, a debutat pe primul loc în prestigiosul clasament Billboard 200. În noiembrie 2015, albumul s-a vândut în peste 11 milioane de exemplare în întreaga lume.