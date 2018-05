ŞOC în LIGA 1: Denis Alibec, ofertat de o rivală a lui FCSB. Gigi Becali: "Am şapte oferte, îl dau şi-n Africa!"

CFR Cluj este interesata de Denis Alibec, iar Gigi Becali e dispus sa-l dea si pe el, dar si pe Constantin Budescu la campioana Romaniei. Mai multe cluburi se intereseaza de Denis Alibec.

"Pentru Alibec am sapte oferte. Am si din Turcia, si din Rusia, si din Anglia... Sa vedem care-o fi, unde se duce. Aia care imi dadeau sapte milioane m-au intrebat de ce-l dau cu 1,7 acum. Le-am zis ca m-am certat cu el si nu-l mai vreau. Va pleca sigur. Mi-a spus un baiat, prieten cu patronul CFR, ca l-ar vrea si ei. Il dau, n-am nicio problema. Nu e vorba de rivalitate, eu il dau. Il dau si-n Africa. Daca eu nu-l vreau, nu consider ca e vreo problema sa ajunga la CFR. Sa-l cumpere si sa faca ce vor cu el. Pe Budescu il dau cu doua milioane, nu trebuie sa achite clauza de trei milioane", a spus Gigi Becali.