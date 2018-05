ŞOC în LUMEA MONDENĂ. O cunoscuta VEDETĂ de la noi a suferit un INFARCT şi a fost OPERATĂ DE URGENŢĂ

Marilena Chelaru a trecut prin momente teribile cand in preajma Sarbatorilor Pascale a suferit un infarct, care a trimis-o de urgenta pe masa de operatie.

"Cred că mi-au băgat ceva în anestezie, pentru că dorm foarte mult. Dacă nu făceam operația, riscam să mor în somn. Nu a fost o operație ușoară. Deocamdată, nu am voie să fac prea multe exerciții fizice. Promit că o să ajung așa cum eram înainte. Am avut momente cumplite și nu vreau să treacă nimeni prin ele. Dar au fost momente... Dar viața e frumoasă. O viață am și vreau să mi-o fac frumoasă", a mărturisit Marilena Chelaru.