Şoc la echipa naţională! Lui Cosmin Contra i se cere demisia în ziua meciului cu Muntenegru

Gigi Multescu, fostul antrenor de la Dinamo si Astra, spune ca, in cazul unui esec, Cosmin Contra ar trebui sa fie primul care sa plece.

"Daca vom termina grupa pe locul 3, atunci este clar ca nu poate sa mai ramana. Trebuie sa vina un nou selectioner, cu un nou proiect", a spus Gigi Multescu la Digi Sport.

Gigi Multescu a criticat dur jocul echipei nationale din ultima perioada: "Meciul cu Serbia a fost edificator, nu am jucat nimic pana in minutul 40, cand a intervenit eliminarea. Am jucat cu frica multa, fara realizari, n-am vazut nimic. Sarbii ne-au umilit fotbalistic".