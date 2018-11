Probleme pentru Ioana Tufaru. Fiica Andei Călugăreanu ar putea rămâne fără copil

Ioana Tufaru pare să fie urmărită de ghinion. Mai exact, de curând, din cauza unei simple fotografii, ea ar putea rămâne fără Luca, băieţelul ei de trei ani, scrie wowbiz.ro.

Mai exact, de curând, o fotografie văzută de prietenii ei a inflamat spiritele şi, evident, o pune într-o situaţie cât se poate de dificilă pe Ioana Tufaru. Astfel, ne-au declarat surse apropiate de fiica Andei Călugăreanu, situaţia fiului ei va fi adusă în atenţia autorităţilor, acuzaţiile care I se aduc fiind legate de felul în care este îngrijit băieţelul.

"O vecină de-ale Ioanei Tufaru a văzut copilul, într-o poză, cum doarme pe pat. Revoltată de imaginea cu pricina, vrea să îi facă reclamaţie la Direcţia pentru Protecţia Copilului care, dacă constată că băieţelul nu este îngrijit aşa cum trebuie, poate decide să o lase fără custodia micuţului", ne-a spus o sursă apropiată Ioanei.

În fotografia cu pricina, micuţul este surprins în timp ce doarme, pe nişte saltele nu tocmai imaculate, cu biberonul căzut din gură şi, consideră vecina cu pricina, într-o ţinută care nu se potriveşte deloc cu teperaturile de afară din aceste momente.

Mai mult decât atât, persoanele care fac aceste afirmaţii spun că au sesizat deja Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Ioana Tufaru a răbufnit când a auzit ca este considerată iresponsabilă şi a declarat că afirmaţiile sunt nişte minciuni sfruntate.

"Îmi pare rău ca lumea vorbeşte prostii, nişte tâmpenii fără margini despre familia mea. Trebuie să ai şi probe înainte să faci astfel de afirmaţii monstruoase. Fac în fiecare zi curaţenie în casă, spăl de câteva ori pe săptămână haine, cearceafuri, tot ce trebuie. Îmi iubesc copilul mai mult decât pot mincinoşii ăştia să-şi imagineze şi îl îngrijesc exact cum trebuie şi cum mi-au spus medicii. Vă trimit poze cu el, să vedeţi cât este de solid şi vesel. Acum sunt cu el în parc. . Am fost de curând cu el la doctor, ca a avut roşu în gât. Acolo mi l-au cântărit, are 15 kilograme, o greutate perfectă pentru vârsta lui. Are poftă de mâncare, ar mânca non stop... Eu îi gătesc. Îl duc la teatru în fiecare săptămână, vorbesc mereu cu el, sa înveţe cât mai multe cuvinte. Am fost de curând la un spectacol în memoria Mihaelei Runceanu si toţi artiştii l-au plăcut pe Luca si au zis că este un copil frumos şi foarte bine îmbrăcat. Doamne, n-aveţi idee cât de mult mă rănesc toate aceste răutăţi. Cea mai mare durere pentru o mamă este să-i zici că e iresponsabilă, neglijentă cu puiul ei.", a declarat Ioana Tufaru pentru WOWbiz.ro

Ioana Tufaru a născut prematur

Ioana Tufaru a decis, chiar la începutul anului, să nu se mai plângă de lipsurile financiare. Femeia a făcut o comparaţie între nivelul ei actual de trăi şi cel pe care-l avea înainte să primească o garsonieră de la Gigi Becali. Fiica Andei Călugăreanu, la vremea respectivă însărcinată, dormea prin parcuri alături de iubitul ei. Tatăl lui Ionuţ îi alungase din casă pentru că nu o agrea pe Ioana şi a spus ferm că-şi reprimeste fiul sub acoperişul lui doar dacă se desparte de fiica Andei Călugăreanu.

Ioana Tufaru a născut prematur, pe 9 octombrie 2015, din cauza unor complicaţîi care au apărut în timpul sarcinii. Băieţeul a cântărit la naştere doar 1.700 de grame, însă medicii au asigurat-o că totul va fi bine, iar acum micuţul merge la grădiniţă. Mama ei, regratata artistă Anda Călugăreanu, s-a stins din viaţă pe 15 august 1992, la doar 46 de ani, din cauza unui cancer pulmonar.