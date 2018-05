Socata, băutură naturală cu efecte miraculoase. Tu ştii ce bebeficii are pentru organism? Iată câteva reţete

Pentru a beneficia de valoarea terapeutica a socatei, o bautura tonica si aperitiva, gingasele si parfumatele flori de soc trebuie culese pana la ora pranzului, cand soarele straluceste pe cer.

Terapia cu flori de soc combate peste 50 de boli. Apreciata socata, preparata prin fermentarea florilor in apa cu miere are efecte numerose efecte terapeutice: detoxifiante, euforizante, emoliente, antiinflamatoare, antiinfectioase, diuretice si expectorante.

"Curele cu aceasta licoare dulce-acrisoara, putin acidulata, actioneaza impotriva racelilor, a bronsitei si a bolilor de rinichi, dar s-a dovedit eficienta si in combaterea obezitatii, insuficientei cardiace si a tulburarilor respiratorii", precizeaza Eugen Giurgiu, doctor in biochimie, cu competente in fitoterapie si nutritie. De asemenea, cura cu socata produce o stare de relaxare a intregului organism.

Socata, remediu antiinfectios - Bazandu-se pe proprietatile antiseptice si antivirale ale florilor de soc, licoarea preparata din inflorescenta de soc nu este doar o bautura racoritoare, ci si un remediu pentru afectiunile respiratorii, bronsite, raceli, viroze, alergii si pentru boli renale si urinare. Cura cu socata in astfel de afectiuni dureaza 14 zile.

Remediu contra obezitatii - Socul este un puternic depurativ care contribuie la eliminarea apei din tesuturi si de aceea cura cu socata s-a dovedit eficienta in tratamentele contra obezitatii, a constipatiei si pentru detoxifiere, fiind si un bun agent de curatare a tractului gastro- intestinal.

Socata combate blocajele la nivel psihic - Desi nu contine alcool, socata are efecte euforizante semnificative, contribuie la relaxarea organismului si la depasirea blocajelor psihice. Terapia cu aceasta bautura este un remediu pentru persoanele foarte emotive si interiorizate.

Are efect galactogog (stimuleaza lactatia) - Cura cu socata are si efect galactogog (stimuleaza secretia de lapte la femeile care alapteaza). Acestea trebuie sa bea zilnic cate 500 ml de socata, cel putin doua saptamani, preparand reteta socatei ca remediu antiinfectios.

Retetele pentru preparat socata

Socata pentru copiii anemici si pentru convalescenti

Ingrediente : Copiilor anemici si convalescentilor li se recomanda cate o cura cu socata preparata din: 6 flori de soc, 6 linguri cu petale de trandafiri pentru dulceata, 100 g stafide, 5 lamai, 10 cuisoare si 5 litri de apa.

Preparare: Ingredientele se macereaza 4-5 zile, apoi socata se strecoara; zilnic se consuma cate 300-400 ml. Cura trebuie urmata un interval de 18 zile.

Socata pentru blocajele la nivel psihic

Ingrediente: 20 flori de soc, 2 kg de lamai, un kg de miere, 10 linguri cu petale de trandafiri de dulceata, 20 de boabe de orez, 20 de cuisoare si 10 litri de apa.

Preparare: Ingredientele se macereaza vreme de trei-cinci zile, apoi se strecoara si se pastreaza la rece, inca cinci zile inainte de inceperea curei. Pe parcursul curei, care dureaza timp de 18 zile, se consuma cate 500 ml pe zi. Totodata, in acest interval, dieta nu trebuie sa contina bauturi alcoolice, bogate in calorii, nici grasimi sau condimente. Aceasta cura este eficienta si pentru persoanele depresive.

Socata contra obezitatii

Ingrediente: 10 flori de soc, 500 mg de miere sau de zahar invertit, 50 g stafide, 5 lamai, 5 litri de apa si 10 boabe de orez.

Preparare: Ingredientele se lasa sa se macereze timp de cinci zile, dupa aceea se strecoara sucul si se pastreaza la rece cel putin trei zile, apoi se consuma cate 500 ml pe zi, un interval de 15 zile.

Socata, remediu antiinfectios

Ingrediente: 10 flori de soc, 600 mg de miere sau zahar, 6 lamai, 20 de cuisoare, 2 lingurite de scortisoara, drojdie uscata de marimea unei alune si 5 litri de apa.

Preparare: Ingredientele se lasa la macerat 4-5 zile (in functie de temperatura camerei unde este depozitat vasul in care se prepara socata), apoi se strecoara. Bautura mai trebuie tinuta la rece trei zile inainte de a fi consumata. In timpul curei, care dureaza 14 zile, se bea cate un kg de socata si 500 ml infuzii de busuioc in loc de apa. De asemenea, timp de doua saptamani, dieta trebuie sa contina lactate sub forma de branzeturi nefermentate.

Socata foarte aromata

Elimina toxinele, combate retentia de apa si constipatia

Ingrediente: 10 l apa, 10 flori de soc proaspete, o lamaie mare sau doua mai mici, 2 lingurite de sare de lamaie, 1 ½ kg zahar, 7 boabe de orez, 3 linguri de dulceata de trandafir sau de zmeura.

Preparare : Intr-un borcan de zece litri, se pun zaharul, lamaia taiata marunt si doi litri de apa. Se amesteca bine, apoi se adauga sarea de lamaie, dulceata, restul de apa si orezul. Se acopera borcanul cu o farfurie si se lasa la macerat cinci-sase zile. In final, socata se trage in sticle si se pastreaza la rece. Aceasta bautura foarte gustoasa elimina toxinele, combate retentia de apa si constipatia.

