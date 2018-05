SOCATA: Cea mai bună REŢETĂ DE SOCATĂ. Mod de preparare SOCATĂ TRADIŢIONALĂ. Trucurile bunicii

REŢETA DE SOCATĂ ca pe vremea bunicilor. Cum se face SOCATĂ TRADIŢIONALĂPe străzile din Șeușa (comuna Ciugud) miroase a soc și e cald, în ciuda codului de vreme rea anunțat de meteorologi potrivit căruia ar trebui să plouă cu găleata. Tanti Cuța a adunat câteva flori deschise de soare și e gata să mai pună la fermentat încă un borcan de socată, după o rețetă pe care o știu toți vecinii (pentru că le-a spus-o chiar ea), dar care ei îi iese cel mai bine.

Primul borcan, pus în urmă cu două zile, nu este încă gata, deși culoarea e bună și parfumul de soc care vine dinspre el îți face o poftă nebună. Rețeta ei este simplă: câteva flori de soc, niște zahăr, apă… Rezultatul? Un fel de limonadă aromată dulce acrișoară, acidulată și cu un puternic gust de soc și bună la toate, semn că nu tot ce e bun e și interzis.

Este sezonul socului așa că Alba24.ro a prezentat o rețetă de socată, numai bună să vă aducă aminte de copilărie și de gustul extraordinar al aromelor naturale. Tanti Cuța a fost bucuroasă să ne ofere rețeta ei simplă, fără ”secrete”. Bonus, o rețetă pentru sirop.

Rețeta de socată: ingrediente

10-12 flori mari soc (se pot adauga și mai multe dacă doriți să fie mai concentrat)

1 kg de zahăr (se poate înlocui cu miere)

2-3 lămâi mari

8 litri de apă rece

un borcan de 10 litri

Pentru socată avem nevoie de flori de soc curate, fără păduchi sau musculițe, înflorite și culese pe soare. Dacă socul nu este lângă un drum sau aproape de alte surse de praf, nu este nevoie să îl spălați. Rupeți tulpina și lăsați doar florile. Mai trebuie lămâi spălate cu apă caldă (pot fi și curățate pentru a îndepărta stratul ceros de deasupra și pentru a evita ca socata să devină amară). Dacă nu dorim să punem bucăți întregi de lămâie, putem pune doar sucul lor. De obicei, dacă punem două lămâi, una o tăiem felii și o punem în borcan lângă soc, iar de la cealaltă punem doar sucul. Mai punem apă și zahăr după gust. Cantitățile de soc, apă, lămâie și zahăr diferă în funcție de cantitatea pe care dorim să o producem.

O lăsăm la macerat câteva zile, amestecând-o de două ori pe zi. Când considerăm că a ajuns la aciditatea dorită, o strecurăm și o punem la frigider. Se servește rece.

socataPentru a prepara socata aveti nevoie de 14 flori mari de soc cat mai parfumate (cam cât palma), 10 litri de apă minerala plata(iesiti bine la pret daca luati doua bidoane de cate 5 l fiecare), 4 lămâi, 1 kg de zahar brun, 10-12 boabe mari de orez pentru fermentaţie(se pot pune si 5g de drojdie proaspata dar din ce am testat, gustul de soc pare mai „curat" atunci cand folosim boabe de orez) si pentru un gust racoritor desavarsit....cateva frunze de menta proaspata atunci cand o serviti.

Recomandam sa evitati a folosi socul aflat pe marginea drumurilor foarte circulate de masini si poluate.

Cele mai parfumate sunt florile de soc din paduri, asa ca daca aveti posibilitatea de a le procura, va sfatuim sa le alegeti pe acestea.

Mod de preparare socata

Cele 14 flori de soc se pun într-un borcan de 10 litri sau doua vase 5 litri fiecare curate, fara urme de grasime pe ele si in care sa incapa, in mod egal, cate 5 l de apa si sa mai ramana putin loc pentru zahar si lamai, se adauga apa şi lamaile taiate felii si stoarse bine de sucul lor in apa. Ar fi bine ca la doua dintre lamai sa indepartati coaja galbena, caci da prea multa amareala. Borcanul se acoperă şi se lasă o zi.

A doua zi se pune zaharul si boabele de orez si se mesteca bine, se acopea borcanul si se lasa la fermentat inca 3-4 zile. Puneti capac la borcan sau la vasele folosite insa nu le inchideti complet pentru a le lasa sa „respire". In aceste trei zile compozitia trebuie mestecata de cel putin doua ori pe zi.

Cand apa devine galbuie si mirosul este foarte bun iar daca luam cu o lingura si gustam putin, cadem in extaz in fata finetii si bunatatii acestei bauturi

Apoi sucul se strecoară printr-o sită deasă sau printr-o panza de tifon, se pune în sticle cu dop/capac si se depozitază la frigider sau in camara de alimente in loc intunecos si rece.

Sucul in sticle se aciduleaza, deci atentie, daca deschideti o sticla care a stat mai mult timp, sa nu o agitati inainte pentru ca exista riscul ca la desurubare sa tasneasca afara exact ca si sampania.

Socata se serveste rece iar in zilele calduroase puteti adauga in pahare si 2-3 frunze de menta proaspata ce vor impresiona musafirii punctand atat la gust cat si la aspectul estetic.

Socata este o băutură tradiţională românească degustată şi apreciată de multe generaţii. Din aromele copilăriei fiecăruia nu lipseşte gustul minunat al acestei băuturi răcoritoare.

Pentru este 1 iunie şi pentru că este sezonul socului, puteţi să vă bucuraţi copilaşii din familie cu tradiţionala băutură românească.



Se poate prepara şi în extrasezon din flori uscate de şoc care se păstrează în pungi de hârtie ţinute la loc răcoros. Trebuie ţinut cont că se mai pierde din aromă florilor prin procesul de uscare, de aceea se pun în plus încă 2-3 flori uscate la reţetă de socată.



În continuare, va propunem o reţetă simplă de socată.

O cură de 2 săptămâni, cu câte 1 litru de socată pe zi, are efecte remarcabile la persoane cu surmenaj nervos, astenie.

Tie iti place aceasta bautura? Ce reteta de socata obisnuiesti sa pregatesti?

Fiecare familie are ceea ce numește cea mai bună rețetă de socată, transmisă din generație în generație. Iată niște idei ca să faci socată ca pe vremuri. În plus, pentru cei care nu știu care sunt beneficiile socului, vom trece în revistă și aceste aspecte.

Ce este socul și când sunt florile bune pentru socată

Socul este cea mai veche plantă cultivată de omenire, ea fiind prezentă de peste patru milenii în societate. Socul are denumirea botanică Samabucus nigra, este un arbust de dimensiuni medii cu o tulpina răsfirată, în medie de până la cinci metri și înflorește încpând cu luna mai și până în iunie-iulie. Fructele plantei sunt bace negre, lucioase, de 6-8 mm în diametru, cu suc violet-purpuriu și gust dulceag-acrișor. Din aceste fructe se pot face dulcețuri sau gemuri.

În ceea ce privește socata, pentru o rețetă de socată ca pe vremuri, răcoroasă și gustoasă, avem nevoie de florile de soc. Acestea e bine să fie recoltate la începutul infloririi, cand 70-80% dintre ele sunt înflorite. Daca sunt culese prea târziu florile devin amare. iar socata nu mai iese la fel de savuroasă.

Cum preparăm cea mai bună rețetă de socată

Beneficiile socului

Ceaiul de flori de soc este bun pentru vindecarea tusei, în afecțiunile aparatului respirator (răceala, gripă, bronșita), dar și și în reumatism sau boli ale aparatului urinar. Ceaiul de soc facilitează eliminarea apei din corp, prin dizolvarea excesului de strat adipos, astfel că este recomandat în curele pentru slăbit. El are și proprietati diuretice și laxative, dar și efecte benefice în afecțiuni dermatologice, oculare sau cardiace.

Socul conține vitamina A, complexul vitaminic B și vitamina C. Combinarea lor cu unele fitochimicale, precum flavonoizii, îi conferă socului efecte remarcabile antiinflamatoare, anticancerigene și antivirale.

Trebuie știut că socul nu este indicat în timpul sarcinii sau alăptarii.

În varianta în care folosim miere în loc de zahăr, socata are numeroase efecte terapeutice: detoxifiante, euforizante, emoliente, antiinflamatoare, antiinfecţioase, diuretice şi expectorante.