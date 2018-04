Şocul ANULUI. S-a aflat ADEVĂRUL despre Elodia. "Nu o s-o mai vezi...". Ce s-a întâmplat ÎN REALITATE cu soţia lui Cioacă

Mama Elodiei face noi dezvăluiri despre crima care a şocat România. "M-a sunat atunci, după câteva zile, singura dată când m-a sunat. M-a sunat, dat noi eram, după cum nu prea stăm acasă, avem treburi, eram pe drum și plângea de nici nu înțelegeam. Am oprit mașina ca să pot să înțeleg ce zice și îmi spunea că toată viața a făcut ce a vrut și că acum am ascultat de părinți și uite ce am făcut. Și că o să mă arunc cu mașina într-o prăpastie și nu o s-o mai vezi pe Elodia nici vie, nici moartă, niciodată. Și atunci l-am întrebat: Dar ce i-ai făcut? Bineînțeles că nu zicea nimic”, a spus mama Elodiei, conform Antena 3.

Emilia Ghinescu a avut o întâlnire cu fostul ei ginere, Cristian Cioacă. Femeia a mărturisit că a şocat-o ce i-a spus acesta despre fiica ei.