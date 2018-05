Solutii pentru menstruatie neregulata, dereglari hormonale si alte simptome de premenopauza

Simptomele prezentei etapei de premenopauza sunt:



– menstruatii neregulate (modificari frecvente ale duratei, data aparitiei si luni in care nu ai avut ciclu deloc)



– infertilitate



– bufeuri si transpiratii nocturne



– uscaciune vaginala



– probleme in controlarea vezicii urinare



– insomnie



– palpitatii



– kilograme in plus pe care le dai jos mai greu



– modificari ale pielii (piele uscata cu aspect subtiat, mancarimi ale pielii)



– dureri de cap



– dureri in sani



– greturi



– senzatie de socuri electrice in cap



– balonare



– ameteala



– dureri de muschi si de incheieturi



– pierderea parului sau subtierea firului de par



– modificarea mirosului corpului



– gura uscata



Si la nivel psihic apar cateva modificari :



– iritabilitate



– instabilitate emotionala



– anxietate



– scaderea libidoului



– dificultati de concentrare, stari de confuzie



– scapari de memorie



– oboseala, epuizare



