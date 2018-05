Somnul bebeluşului: Topul greşelilor pe care le fac părinţii

Sari peste "rutina" de somn!

Si adultii au o anumita rutina de somn, de ce crezi ca la bebelusi ar fi diferit? O anumita rutina nu doar ca il va ajuta pe bebelus sa intre mai repede in acea stare de relaxare si de semi-adormire inainte de a fi pus in patut, dar poate servi si drept o experienta minunata de a petrece timp impreuna, de a va conecta si de a se forma o legatura mai stransa intre voi, scrie parents.com.

Rutina dinaintea somnului este importanta, poate fi chiar una dintre cele mai bune tehnici de a adormi copilul. In ce consta o astfel de rutina? Megan Faure, autorul cartii "The BabySense Secret" spune ca totul ar trebui sa inceapa cu aproximativ o ora inainte de somnul propriu-zis: "Trage draperiile, diminueaza lumina in camera, pregateste-i sticluta cu laptic, daca este cazul, o baita calda il poate ajuta sa se linisteasca, apoi daca ii spui soptit o poveste sau ii pui un CD cu muzica linistita, il alaptezi sau ii dai sticluta cu lapte, tinandu-l in brate. Mangaie-l si dai pupicul de noapte buna. Si in fiecare seara, la fel. Atunci cand observi ca intra in acea stare de somnolenta sau ca e semi-adormit, pune-l in patut".

Ignori semnele/indiciile de oboseala pe care ti le arata bebelusul

Bebelusii sunt maestri la dat tot felul de indicii. Chiar si cand este vorba de oboseala. Kim West, un alt autor interesat de somnul copiilor (cartea „The Sleep Lady's Good Night, Sleep Tight") mentioneaza urmatoarele indicii: „copilul casca, isi freaca ochisorii, este mai putin activ, sau e agitat, capricios, morocanos, cu ochii semi-deschisi. Sau pur si simplu observi ca nu mai este atat de interesat de a se juca, nu mai este interesat de jucarii sau de oamenii care il inconjoara". Este important sa fii atent la acele semne si la acea "portita" fireasca pe unde doreste Mos Ene sa vina pe la genele bebelusului tau. „Daca se tine cont de acel moment firesc, corpul copilului va pompa melatonina si aceasta din urma il va ajuta sa se relaxeze. Daca nu se tine cont de acel moment natural sau "portita" a somnului, glandele suprarenale vor produce cortizol, un hormon al stresului. Si sa vezi atunci bebelus suprastimulat!" Tot Kim West sugereaza sa fii atent pe parcursul mai multor zile la tot felul de indicii, uneori chiar poti observa un anumit "pattern" de somn, dupa care sa te ghidezi pe viitor.

