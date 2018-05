Somnul necalitativ la copii creşte riscul de obezitate

Unul din cinci copii cu varsta cuprinsa intre 6 si 19 ani este obez. Respectivele cifre i-au ingrijorat pe cercetatorii de la Centrul pentru prevenirea si controlul cancerului din cadrul Universitatii Commonwealth din Virginia. La studiu au participat 120 de copii, varsta medie fiind de 8 ani.

Cercetatorii au examinat modul in care mediul la care copiii au fost expusi, dar si nutritia acestora, atat inainte de nastere cat si in timpul copilariei, le-a afectat felul in care functioneaza genele, scrie sciencedaily.com.

"Obezitatea din copilarie duce adesea la obezitatea din viata de adult (...). Iar obezitatea la adult creste si riscul de cancer", a spus Bernard Fuemmeler, autorul principal al studiului. Tiparele de somn au un impact major asupra comportamentului si obiceiurilor alimentare. Dar nu doar durata somnului este importanta, ci si calitatea acestuia, prin respectarea ciclurile de somn.

