Sondaj: Cele mai populare 8 locuri pentru sex

Daca vreodata te-ai intrebat ce sa faci pentru a alunga monotonia care, incet, dar sigur, a inceput sa se strecoare in viata voastra sexuala, una dintre cele mai simple schimbari este locul in care faceti amor. Iar in cazul in care nu stii de unde sa incepi te poti inspira din sondajul de opinie de mai jos, realizat de Cosmopolitan.