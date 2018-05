Sondaj despre sex: Cele mai des întâlnite fantezii şi cele mai folosite locuri pentru sex

Unii prefera sa faca amor in taxi

Intr-un sondaj de opinie despre sex, 46% dintre respondenti au marturisit ca au facut dragoste pe bancheta din spate a unui taxi. In vreme ce 9% dintre participantii la studiu au spus ca s-au iubit intr-o toaleta publica. 31% au povestit cum au facut amor intr-o masina si 18% au recunoscut ca au facut sex intr-un parc. „Am mers direct in toaleta unui restaurant am facut dragoste si apoi am plecat. Nici macar n-am comandat o bautura ceva", a povestit pentru New York Post o femeie in varsta de 29 de ani.

Altora le place sa fie legati in timp ce fac sex

69% dintre respondenti au spus ca au fost legati, plesniti sau au practicat forme mai violente de sex. Altii 15% au recunoscut ca n-au inca experiente de acest gen, insa n-ar avea nimic de obiectat in cazul in care li s-ar propune asa ceva.

