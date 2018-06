Sorin Ioniţă: "Expertul" OECD care l-a criticat pe Tudorel Toader este fost arbitru de fotbal. CV DRAGO KOS

”Tudorel se cearta cu arbitrul Drago Kos, "omul de la OECD" cu care s-a luat in bete Tudorel Toader, e fost arbitru FIFA. Sloven.

Si nu e "angajat al institutiei" cum sunt obisnuiti provincialii romani, ci conduce un grup de lucru: e expert independent chemat din cand in cand sa evalueze ce prostii fac pe anti-coruptie diverse tari si sa scrie rapoarte. La fel cum a facut inainte si pentru UNDP sau Consiliul Europei. Am fost coleg cu el intr-un astfel de proiect CoE la Kiev acum doi ani. Iar colega mea Laura Stefan, ceva mai multi ani.

Deci omul e liber sa vorbeasca ce vrea el si inteligent ca sa stie ce face. Postura absolut de neinteles pentru cei ajunsi in functii pe filiera PSD, desigur. A vazut in viata multi simulanti care plonjeaza in careu si zbiara fault, nu se sperie cu una cu doua de extrema de buzunar (plin) Tudorel.

In meciul asta eu tin cu arbitrul”, arată Sorin Ioniță.