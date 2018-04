Sorina Pintea a anunţat că miercuri se va întâlni cu reprezentanţii sindicatelor. Fără o finanţare suficientă, încercăm să lustruim

"Miercuri, 2 mai, mă întâlnesc cu sindicatele. Prim-ministrul a format acel grup de lucru, alcătuit din manageri ai diverselor instituţii din subordinea comunităţilor locale sau a Ministerului Sănătăţii, care au prezentat un set de propuneri - nu vreau să le spun acum - şi care vor putea rezolva parţial, prin lege, partea de suplimentare a celor care au pierdut în urma aplicării legii, va putea fi făcută la nivelul fiecărui spital. În toată această perioadă, am discutat cu foarte mulţi manageri. Da, există această constrângere din lege. Dar unii au găsit soluţii, alţii vor aplica soluţiile pe care le-am propus inclusiv eu, în calitate de ministru. Nu dorim să fie scăderi salariale", a arătat ministrul, într-o declaraţie acordată presei, după ce a vizitat Spitalul din Pucioasa.



Sorina Pintea a subliniat că, în primul rând, trebuie aplicată legislaţia specifică Ministrului Sănătăţii, menţionând totodată că sporul se acordă în funcţie de timpul lucrat în zonă cu risc.



"Am fost la Guvern şi am discutat cu reprezentanţii lor (ai celor care au protestat în Piaţa Victoriei, n.r.). Categoric, ei reclamă scăderea de venituri pentru anumite categorii profesionale. Am declarat în nenumărate rânduri: noi aplicăm legea. Pentru cei cărora nu le-a crescut salariul la nivelul lui 2022, aplicându-se un regulament de sporuri diminuat faţă de regulamentul care se aplica până la 1 martie, categoric au fost scăderi de venituri. Nu ni le dorim. În aceste ultime luni, m-am întâlnit de 28 de ori cu sindicatele, tocmai ca să găsim soluţii. Toată lumea ştia, din iulie 2017, de când s-a publicat legea, că va trebui să avem o încadrare în acel 30%", a precizat ministrul Sănătăţii.



De asemenea, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a subliniat vineri, după ce a vizitat Spitalul Pucioasa, că personalul acestei unităţi medicale şi autorităţile locale depun eforturi, dar este necesară o finanţare mai consistentă a spitalelor mici.



"Apreciez dorinţa de a munci şi entuziasmul celor de aici - ca de altfel în toate spitalele mici. Se vede că există implicare din partea personalului şi a Consiliului Local - ceea ce e foarte important. Nu aş vrea să fiu înţeleasă greşit, se vede clar că oamenii se străduiesc şi vor să facă, dar fără o finanţare suficientă, fără bani... încercăm să lustruim, ceea ce nu este în regulă. Eu aştept ca aici, în Pucioasa, să fie un spital aşa cum aş vrea eu să îl găsesc când vin în staţiune. Este o staţiune de interes naţional, cred că trebuie să ne aplecăm puţin mai mult. Da, e ok, dar nu este ceea ce ne dorim", a arătat ministrul, într-o declaraţie acordată presei.



Sorina Pintea a subliniat că trebuie sprijinite şi spitalele mai mici, inclusiv pentru a evita încărcarea spitalelor mari.



Ea a mai precizat că Secţia de urologie a Spitalului din Pucioasa beneficiază de aparatură medicală în valoare de 635.000 de lei. Pe de altă parte, Secţia de gastroenterologie nu poate primi în acest moment finanţare de la Ministerul Sănătăţii pentru aparatură.



"Noi încercăm să lustruim nişte lucruri pe care nu ar trebui să le lustruim. Trebuie să le schimbăm din temelii. (...) Oamenii sunt mulţumiţi, pentru că e foarte curat şi asta e foarte important, dar eu, în calitate de ministru al Sănătăţii, doresc altceva, şi pentru spitalele mici. Acest spital deserveşte o comunitate de 60.000 de locuitori, plus turiştii care vin în staţiune. Ministerul a făcut un prim pas, a acordat nişte bani pentru aparatură medicală. Ştiţi că eu spuneam că în afară de dotarea spitalelor judeţene, care au foarte multe programe de finanţare pe care le accesăm, aceste spitale mici au puţine eligibilităţi", a menţionat ea