Sorina Pintea: Construirea unui spital regional costă 450 de milioane de euro, e normal să căutăm surse de finanţare

„În programul de guvernare sunt opt spitale regionale. Trei spitale regionale au studiul de fezabilitate gata pentru că l-am prezentat, la Iaşi, la Cluj şi la Craiova. Banii au fost ceruţi în 2014. S-au cerut 150 de milioane de euro pentru trei spitale, deci 50 de milioane de euro pentru un spital. România urma să mai pună 50 de milioane de euro. Dar atunci sa discutat doar despre construcţie. Acum, când am demarat în forţă de anul acesta, în 2018 doar Iaşiul avea regimul juridic clarificat, Clujul şi Craiova nu. S-au făcut eforturi pentru a termina aceste SF-uri. Să revenim la sume: deci 150 milioane pentru 3 spitale, 50 de milioane per spital, în condiţiile în care estimarea pentru un sigur spital este în jur de 450 milioane de euro. Este normal ca România să caute surse de finanţare, buget de stat şi alte surse. Din aceste 450 de milioane de euro per spital, deci peste un miliard, pentru trei spitale 130 de milioane de euro sunt pentru studiu de fezabilitate, design şi alte lucruri. Deci mai rămân cam 20 de milioane de euro per spital. Credeţi că se poate construi un spital regional? În niciun caz”, a afirmat ministrul Sănătăţii joi seară, la Braşov.

În acest context, Sorina Pintea a spus că România trebuie să caute şi alte surse de finanţare, dar şi că Guvernul român a propus fazarea proiectelor pentru cele trei spitale regionale, în sensul accesării de fonduri europene în două etape: cea premergătoare construcţiei şi cea privind ridicarea spitalelor.

„S-a propus la întâlnirea cu doamna comisar Corina Creţu, doamna prim-ministru a propus fazarea acestora, adică în primă etapă să facem partea de proiectare, caiete de sarcini, mă rog, lucrurile până la începerea construcţiei şi apoi, în a doua etapă să începem construcţia, lucru agreat de către comisarul european. (...) Vreau să vă spun că România va atrage aceste fonduri europene, România va apela la parteneriat public-privat pentru că aş vrea s mai demontez un lucru. S-a spus că dacă spitalele se vor construi prin parteneriat public-privat se vor plăti taxe suplimentare. În niciun caz. Spitalele sunt administrate şi astăzi de către angajaţii spitalului. Vor fi administrate de cei care vor vrea să intre în parteneriat public-privat, deci spitalele vor fi publice fără nicio taxă suplimentară”, a mai spus ministrul Sănătăţii.