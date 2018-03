Sorina Pintea, despre sporurile din Sănătate: Nu pot rămâne ca la începutul anului

"Nu poate fi realitate (sumele aferente sporurilor - n.r.). Există un plafon de 30%, care este înscris în legea salarizării unitare şi care trebuie respectat", a declarat ministrul Sănătăţii, adăugând că discuţiile cu reprezentanţii Federaţiei Solidaritatea Sanitară au fost unele constructive, potrivit Mediafax.

Sorina Pintea a mai precizat că Ministerul Sănătăţii încearcă a stabilit această plafonare a sporurilor pentru a da ocazia spitalelor care ar putea avea de pierdut "să meargă la un nivel minim".

"Au fost discuţii constructive. Deciziile se vor lua după alte discuţii pe care preşedintele Federaţia Solidaritatea Sanitară le va avea cu conducerea sindicatului. Mi-a făcut plăcere să port acest dialog. Au fost întrebări pertinente, normale, pe care şi le pun toţi angajaţii din sistemul de sănătate. Eu sper că am reuşit, cel puţin parţial, să răspund la întrebările pe care mi le-au adresat. Este vorba de modificări la regulamentul sporurilor, de aplicare, de acea anexa 10 care este încă mărul discordiei. Am explicat de ce am făcut acea anexă, şi anume pentru a stabili o limită minimă obligatorie astfel încât să încercăm, nu neapărat să egalizăm, ci să dăm ocazia spitalelor care ar putea să piardă mult mai mult să meargă la un nivel minim".

Sindicatele din Sănătate au anunţat că au început demersurile pentru declanşarea grevei generale

Ministrul Sănătăţii a subliniat faptul că legea nu este negociabilă şi că veniturile nete au crescut în sistemul sanitar, însă poate această creştere, într-adevăr, nu a fost distribuită echitabil pe categorii profesionale.

"Nu cred că putem discuta despre faptul că nu cresc veniturile nete în sistemul sanitar. Este adevărat, poate această creştere nu este distribuită echitabil pe categoriile profesionale. Nu negociem legea. Nu negociem legislaţia, doar aplicarea ei", a afirmat Sorina Pintea.

Zilele trecute Sorina Pintea, a anunţat că sporurile rămân plafonate la 30%, chiar dacă sindicaliştii au ameninţat cu greva generală. După discuţiile cu ministrul Sănătăţii, Viorel Rotilă a afirmat că nu a fost luată încă o decizie în sensul alăturării Federaţiei "Solidaritatea Sanitară" la protestele anunţate de restul sindicatelor din sănătate.

"După o lună de negocieri şi discuţii pe tema anexei 10 în care am încercat să salvăm măcar nivelul sporurilor din ianuarie 2018, inclusiv pentru medici şi asistente medicale, am reuşit să ajungem la variata a doua a anexei 10, care în principiu aduce o îmbunătăţire, însă încă nu a rezolvat menţinerea sporurilor la acelaşi nivel pentru medici şi asistente medicale. Creşteri salariale este un termen utilizat în mod intenţionat ambiguu, lăsânu-se să se înteţeleagă că e vorba de creşterea veniturile, ori guvernul a crescut brutul dar a mutat contribuţiile de la angajat la angajator. Pe de o parte a dat o creştere a salariului de bază, de cealaltă parte a luat o parte din creştere înapoi. Ştiţi că ne-am luptat împotriva mutării contribuţiilor anul trecut, pentru că duce la scăderea veniturilor salariale. Creşterea nu e cea anunţată de Guvern, aceea e doar o creştere a salariului brut, care este ciupită, redusă până aproape de 10% prin mutarea contribuţiilor", a declarat Viorel Rotilă,reprezentantul Federaţiei "Solidaritatea Sanitară".

Sindicatul Sanitas a anunţat că în zilele de 10,22,17 şi 29 martie va picheta sediile ministerelor Muncii, Sănătăţii şi Finanţelor, urmând ca după 25 aprilie să fie o grevă generală.