Sorina Pintea: În acest moment Legea vaccinării trebuie să fie o prioritate pentru noi

"Pot să vă spun că Ministerul Sănătăţii a iniţiat o campanie de vaccinare antirujeolică şi în fiecare lună 20.000 de părinţi refuză să îşi vaccineze copiii. Am întrebat siderată: în fiecare lună sau într-un interval de timp? Mi s-a spus: în fiecare lună. Cred că în acest moment Legea vaccinării trebuie să fie o prioritate pentru noi. Cred că nu am făcut campanii suficient de agresive pentru a putea convinge părinţii cât de benefică este vaccinarea. În aceste condiţii, cred că liberul arbitru nu ar trebui să funcţioneze când este vorba de sănătatea copiilor şi spun cu foarte mare responsabilitate. Va trebui să avem o discuţie deschisă, o campanie pro-vaccinare. Producătorii ar trebui să aibă campanii care să spună cât de benefică este vaccinarea şi că aceste vaccinuri nu au efecte negative. (...) Legea este în Parlament, la Camera Deputaţilor. Am discutat cu cei din Comisia de sănătate de acolo şi vom avea o discuţie din nou cu toţi actorii implicaţi în această zonă, o discuţie foarte francă şi foarte clară", a afirmat ministrul.



Referindu-se la vaccinul antigripal, Sorina Pintea a spus că acesta a ajuns în toată ţara, însă, din păcate, oamenii nu vor să se imunizeze.



"Vaccinul (n.r. - antigripal) a ajuns în final în toată ţara, dar, din păcate, oamenii nu doresc să se vaccineze. Am făcut un apel zilele trecute către populaţie pentru a respecta minimele norme de igienă. Am făcut un apel către pacienţii din grupele de risc cunoscute să meargă la medicul de familie. Am făcut un apel la medicii de familie să cheme pacienţii cu risc de pe listele lor pentru a fi vaccinaţi. Am discutat cu profesorul Adrian Streinu-Cercel această problemă. La nivelul DSP-urilor se vor lua măsuri ca acolo unde este cazul să fie introdusă carantina. La Iaşi au făcut foarte bine că au făcut acest lucru. Probabil că acolo unde vor fi probleme se va limita accesul vizitatorilor în această perioadă", a spus demnitarul.



Pintea a arătat că există stocuri de vaccin antigripal la DSP-uri. "Avem vaccinuri, avem vaccin în stoc la Direcţiile de Sănătate Publică. Avem vaccin în stoc la Unifarm, din păcate, oamenii sunt sceptici", a afirmat ministrul.