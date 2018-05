Sorina Pintea: Nu am rezolvat problema şpăgii; există spitale unde se mai dă şpagă

Sorina Pintea a spus că, din acest punct de vedere, are un "feedback negativ".



"Din păcate, am un feedback negativ. Nu am rezolvat problema şpăgii. Chiar astăzi citeam nişte elemente legate de faptul că există spitale unde se mai dă şpagă. M-ar fi interesat dacă actul medical este condiţionat, deşi nu cred. Cred că ne-a intrat în sânge să mergem la medic şi să dăm plicul. Noi toţi să facem asta - să nu mai dăm", a spus Pintea, după ce a participat la întâlnirea Board-ul Internaţional de Prevenire şi Control a infecţiilor cu HPV, organizat împreună cu Societatea Română de Microbiologie.



Referindu-se la chestionarele pe care le completează pacienţii în spitale, Pintea a spus că acest mecanism funcţionează, însă pacienţii nu au încă încredere în anonimatul respectivelor chestionare.



"Chestionarele (n.r. - de feedback) au fost introduse în 2016 şi dacă vă uitaţi pe site-ul Ministerul Sănătăţii publicăm rapoarte trimestriale, funcţionează, dar din păcate oamenii nu au încredere în anonimatul respectivului chestionar. El este foarte safe", a spus Sorina Pintea.