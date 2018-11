Soţia i-a aranjat un film şi o cină cu o altă femeie. "Ştii că te iubesc, dar şi această femeie te iubeşte...". Ce s-a întâmplat

Dupa 21 de ani de casatorie, sotia mea a dorit sa ies cu alta femeie la cina si la un film, scrie virale.ro. Mi-a spus "Te iubesc, dar stiu ca si aceasta femeie te iubeste, si i-ar placea sa petreaca putin timp cu tine".

Citeşte şi Cum să treci peste o despărţire. 6 strategii folositoare

Aceasta femeie cu care sotia mea vroia sa ies era mama mea, care era vaduva de 19 ani, iar cerintele serviciului meu si ai celor 3 copii insemnau ca puteam sa o vizitez doar ocazional.

In acea seara, am sunat sa o invit la cina si la film.

"Ce e cu tine, s-a intamplat ceva?" a intrebat ea.

"M-am gandit ca ar fi placut sa petrec timp cu tine", i-am raspuns. "Doar noi doi."

S-a gandit pentru un moment, si apoi a zis "Mi-ar placea foarte mult."

In acea Vineri, dupa munca, am pornit spre ea si eram putin ingrijorat. Isi aranjase parul in bucle si a purtat rochia pe care o purtase cand a sarbatorit ultima aniversare a casatoriei ei. A zambit, si fata ei era la fel de luminoasa ca cea a unui inger.

"Le-am spus prietenilor mei ca ies cu fiul meu, si au fost impresionati" a spus ea, intrand in masina. "Abia asteapta sa auda totul despre intalnirea noastra."

Am mers la un restaurant care, desi nu era elegant, era foarte placut si cu o atmosfera deosebita. Mama mi-a luat bratul ca si cum ar fi fost sotia presedintelui Americii. Dupa ce ne-am asezat, a trebuit sa-i citesc meniul. Ochii ei mai vedeau doar literele mari.

Ajuns la jumatatea meniului, mi-am ridicat privirea, si am vazut-o pe mama cum se uita la mine. Avea un zambet nostalgic pe buze. "Eu eram cea care iti citea tie meniul cand erai mic" spuse ea. "Atunci acum e momentul sa te linistesti, si sa ma lasi sa iti intorc favorul" am raspuns eu.

In timpul cinei, am avut o conversatie placuta – nimic extraordinar, pur si simplu am aflat despre evenimentel recente din viata celuilalt. Am vorbit atat de mult incat am uitat complet de film. Cand am ajuns acasa la ea, mai tarziu, a spus "Am sa mai ies cu tine, dar numai daca ma lasi sa te invit eu". Am fost, bineinteles, de acord.

"Cum a fost cina ta?" m-a intrebat sotia, cand am ajuns acasa.

"Foarte frumoasa. Mai frumoasa decat mi-as fi putut imagina" i-am raspuns.

Cateva zile mai tarziu, mama a murit datorita unui infarct. S-a intamplat atat de subit incat nu am avut ce sa fac pentru ea. Ceva timp mai tarziu, am primit un plic cu o copie a notei de plata de la restaurantul unde am fost. Pe o hartie atasata ei scria "Am platit nota in avans.

Nu eram sigura ca o sa pot sa ajung la urmatoarea intalnire; insa in orice caz am platit doua tacamuri, unul pentru tine si unul pentru nevasta ta. Nu vei sti niciodata cat a insemnat acea seara pentru mine. Te iubesc, fiule."

In acel moment, am inteles importanta de a spune "Te iubesc!" la timp, si de a acorda celor dragi timpul pe care il merita. Nimic in viata nu este mai important ca familia.