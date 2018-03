Şova: Am făcut un proiect de reorganizare a CNAIR ca să poată prelua şantierele abandonate de antreprenori

Potrivit sursei citate, acest lucru se va putea realiza în urma unui proiect de reorganizare a CNAIR, aprobat în Consiliul de Administraţie al companiei de drumuri.



"Am făcut un proiect de reorganizare a CNAIR. Am aprobat chiar în cursul săptămânii trecute în Consiliul de Administraţie un proiect de organizare a unei antreprize de lucrări, care să poată prelua diferite şantiere abandonate sau reziliate din diverse motive de către antreprenori, astfel încât să mai scurtăm din timpii pe care îi pierdem acolo unde proiectele nu înregistrează succes", a precizat ministrul.



De asemenea, şeful de la Transporturi a susţinut că este necesară o restructurare fundamentală a modului în care se implementează proiectele de infrastructură mare şi în modul în care acestea se derulează.



"Constat că o mulţime de proiecte deja puse în operă în ultimii ani - şi nu mă refer la infrastructura rutieră, mă refer şi la infrastructură feroviară, chiar şi la Aeroportul Otopeni - trenează de foarte mult timp. Trebuie o restructurare fundamentală a modului în care se implementează şi a modului în care se derulează proiectele de infrastructură în România. Este clar după 20 de ani că se vede că aşa cum a fost gestionată până acum problematica implementării proiectelor de infrastructură mare nu a fost un succes şi nu din cauza incompetenţei sau incapacităţii administrative, ci cred eu în primul rând din cauza termenelor prea mari care au fost parcurse în procedurile de achiziţie publică, a contestaţiilor nenumărate care întotdeauna au fost făcute la toate licitaţiile pe care le-au promovat diverse companii care au în responsabilitate acest lucru. Termenele au fost întotdeauna foarte mari. Desigur că după aceea, atunci când la sfârşitul unei proceduri de achiziţie publică s-a ajuns să se şi definească un câştigător, uneori acesta deja nu mai avea capacitatea administrativă, tehnică, financiară să implementeze proiectul", a explicat Şova.



În acest sens, ministrul a atras atenţia asupra faptului că trebuie să "schimbăm fundamental ceva în modul în care se lansează noile proiecte.



"Acest lucru cred că ar trebui să ne preocupe cel mai mult în această parte. Eu vă spun că pe mine mă preocupă cel mai mult. Nu mă preocupă atât de mult ceea ce înseamnă finalizarea proiectelor care se află în diferite faze de derulare, pentru că acestea sunt pe nişte proceduri şi există o mulţime de oameni care răspund de acest lucru - şi sigur că eu am în vedere să monitorizez modul în care îşi propun şi realizează acest lucru -, dar ca să privim către viitor este clar că trebuie să schimbăm fundamental ceva în modul în care se lansează noile proiecte, lucru la care şi lucrăm", a dat el asigurări.