Spaghete Bolognese. Pentru când vi se face poftă de Italia

Mod de preparare Spaghete Bolognese

Spaghetele se fierb 8-10 minute in apa cu sare, apoi se scot si se trec pe sub un jet de apa rece, lasandu-le intr-o sita. In uleiul incins punem ceapa morcovul si ardeiul date prin razatoare (sau la robot) le lasam cteva minute sa se caleasca iar apoi punem si carnea tocata.

Plicul de knorr la fix spaghetti bolognesse se pune peste cei 250 ml apa rece, iar apoi sosul obtinut se toarna peste carne si legume in tigaie, lasam sa mai dea in clocot cateva minute, iar apoi luam sosul obtinut, asezonam cu sare si piper dupa gustul nostru.

Spaghetele se pun intr-o farfurie si punem sosul peste, ornam si putem servi cu un pahar de vin. Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici