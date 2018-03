SRI a desecretizat protocolul cu Parchetul General în privinţa interceptărilor

Protocolul a fost semnat pe 4 februarie 2009 între Parchetul General (condus atunci de Laura Kovesi) şi SRI (condus de George Maior).

Documentul are 66 de articole şi se numeşte "Protocol de cooperare între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul Român de Informaţii pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul securităţii naţionale".

Printre Obiectivele protocolului:

Art. 3, lit. g - constituirea de echipe operative comune care sa actioneze in baza unor planuri de actiune pentru exercitarea competentelor specifice ale partilor, in vederea documentarii faptelor prevazute la art.2

lit. j - acordarea de catre expertii Serviciului, in conditiile legii, a asistentei tehnice de specialitate procurorilor care efectueaza urmarirea penala, pentru aplicarea prevederilor art. 91 1 - 91 5 şi art.98 Cod procedura penala

lit. k - acordarea de catre Serviciu, in conditiile legii şi ale prezentului Protocol, a asistentei tehnice de specialitate procurorilor in cauzele prevazute la art.2, in care administrarea mijloacelor de proba impune cunoştinte ori dotari tehnice specifice sau in cauzele in care se asculta persoane cu identitate protejata

lit. l - crearea unor mecanisme informatice care sa asigure comunicarea operativa, in situatii deosebite, a datelor şi informatiilor necesare indeplinirii atributiilor fiecarei parti

lit. m - participarea la programe comune de formare, specializare, pregatire sau perfectionare profesionala.

Printre Responsabilităţile Parchetului:

Art. 5. - Asigura, prin procurorii specializati, valorificarea informatiilor, datelor, documentelor si materialelor, referitoare Ia initierea/savarsirea de infractiuni, transmise de catre Serviciu, obtinute ca urmare a punerii in aplicare a mandatului, in masura in care cunoassterea acestora este necesara pentru constituirea sau finalizarea unei cauze penale si nu afecteaza derularea activitatilor specifice pentru contracararea amenintarilor Ia adresa securitatii nationale.

Art. 6. - (1) Comunica, in mod operativ, dar nu mai tarziu de 60 de zile modul de valorificare a informarilor sau sesizarilor primite de la Serviciu, referitoare Ia infractiunile prevazute in art.2, cu exceptia cazurilor in care, inainte de implinirea termenului mentionat, se solicita informatii suplimentare In legatura cu cauza.

(2) Termenul de 60 de zile curge de Ia data lnregistrarii informarii sau sesizarii Ia Parchet.

Printre Responsabilităţile SRI:

Art.13 - Pune Ia dispozitia Parchetului date, informatii si documente, cu respectarea prevederilor legale referitoare Ia accesul Ia informatii clasificate, care pot sprijini documentarea cauzelor aflate in lucru. Aceste informatii trebuie sa cuprinda suficiente elemente de identificare pentru adoptarea unor masuri specifice si pentru a putea fi valorificate in cadrul urmaririi penale.

Art.14 - (1) Acorda sprijin, prin compartimentele specializate, pentru completarea informatiilor in cauzele complexe dintre cele prevazute de art.2, aflate pe rolul Parchetului, scop in care desfasoara activitati de investigatii si supraveghere operativa.

(2) Acorda sprijin tehnic, prin compartimentele specializate pentru activitati necesare punerii in aplicare a prevederilor art. 91 1 - 91 5 si art.98 Cod Procedura Penala, care implica utilizarea mijloacelor tehnice specifice.

Art.16 - Efectueaza, prin lucratori operativi anume desemnati, activitatile prevazute in art.224, alin.2 din Codul de Procedura Penala, in cazurile prevazute Ia art.2.

Art.17 - (1) Acorda sprijin, in conditiile legii, Ia solicitarea sensa a Parchetului, pentru clarificarea aspectelor referitoare Ia infractiunile prevazute in art.2, prin activitati specifice, potrivit competentei, precum si prin efectuarea de expertize sau constatari tehnico- stiintifice;

(2) La solicitarea scrisa a Parchetului, acorda sprijin tehnic, in conditiile prevazute de art.91 1 - 91 5 din Codul de Procedura Penala, in vederea constatarii savarsirii infractiunilor prevazute in art.2, in conditiile prevazute de art.465 din Codul de Procedura Penala, in baza unui plan comun de actiune;

(3) La solicitarea scrisa a Parchetului, pune Ia dispozitie, in termen de 15 de zile de Ia data obtinerii, informatiile provenite din bazele de date Ia care are acces in virtutea protocoalelor incheiate cu alte institutii.

REGULI GENERALE DE COOPERARE

Art.19 - (2) Activitatile prevazute in prezentul protocol se realizeaza numai Ia solicitarea scrisa a partilor. Pentru Serviciu, transmiterea solicitarii se face de catre sefii unitatilor centrale si teritoriale, cu aprobarea conducerii Serviciului. Pentru Parchet, solicitarea scrisa se transmite sub semnatura conducatorului structurii/unitatii de Parchet (centrala sau teritoriala), cu exceptia situatiilor prevazute Ia art.3 lit.e).

Art.22- in cauze complexe, cooperarea efectiva se realizeaza pe baza unor planuri comune, aprobate de conducerile celor doua institutii, cu precizarea sarcinilor ce revin fiecarei parti.

Art.23 - ( 1) Cheltuielile impuse de activitatile desfasurate de Serviciu pentru documentarea cauzelor prevazute Ia art.2 vor fi incluse in cheltuielile judiciare.

(2) Costurile activitatilor desfasurate de Serviciu, prevazute Ia alin.1, se comunica in scris Parchetului Ia incheierea lor.

REGULI SPECIALE

Art.24 In situatiile in care anumite informatii, documente sau materiale 'clasificate au o utilitate probatorie determinanta pentru solutionarea unor cauze, fiind necesara introducerea lor in dosarele penale, Parchetul va solicita in scris si in mod argumentat declasificarea acestora, urmand ca, Ia nivelul conducerii Serviciului, sa se adopte decizii in sprijinul acestor solicitari, in conditii care sa previna si sa inlature orice riscuri care privesc protectia metodelor si mijloacelor activitatii de informatii ori alte interese legitime privind realizarea securitatii nationale.